El recrudecimiento de la violencia contra los mandatarios locales en el suroccidente del país sumó un nuevo episodio de extrema gravedad durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre, luego de que el alcalde del municipio de Corinto, Cauca, Adrián Díaz Hurtado, denunciara haber sido víctima de una directa amenaza de muerte en la puerta de su propia vivienda, según informó El Tiempo.

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El intimidante hallazgo se produjo hacia las 5:00 a. m., justo en el momento en que el gobernante local salía de su domicilio para emprender un viaje hacia Bogotá con el propósito de adelantar gestiones institucionales en favor de su comunidad. En la entrada del inmueble, desconocidos dejaron abandonado un ramo fúnebre acompañado de un obituario escrito a mano con una advertencia explícita: “O se queda quieto, o esta estará encima de su ataúd”.

Este hecho ocurre en medio de una racha crítica de orden público en el norte del Cauca, precedida por el secuestro temporal de un escolta y el hurto de una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignada a la Alcaldía del vecino municipio de Caloto. En ese incidente, hombres fuertemente armados interceptaron el vehículo oficial, retuvieron al esquema de seguridad —liberándolo horas más tarde— y huyeron con el automotor y el arma de dotación, terminando estrellados contra la fachada de una residencia según quedó registrado en videos ciudadanos.

Tras hacer pública la fotografía del arreglo floral a través de sus canales digitales, la Alcaldía Municipal de Corinto emitió un pronunciamiento oficial rechazando categóricamente la agresión y cerrando filas en torno al mandatario y su núcleo familiar. “Quienes ejercen el servicio público tienen derecho a cumplir sus funciones sin intimidaciones. El alcalde y su familia tienen derecho a vivir con tranquilidad y seguridad”, señaló la administración local, al tiempo que invitó a la ciudadanía a mantener la calma y acudir únicamente a fuentes oficiales. Pese a la angustia producida en su hogar, Díaz Hurtado aseguró que encontrará fortaleza en su fe para continuar escuchando a las comunidades y cumpliendo su mandato hasta el último día.

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La escalada criminal en esta subregión también incluyó un ataque armado registrado el martes 10 de noviembre hacia las 3:33 p. m., cuando patrullas de la Policía que realizaban labores de vigilancia en el barrio Centro de Corinto fueron hostigadas con disparos de fusil desde distintos flancos, obligando al despliegue de apoyo del Ejército Nacional tras la huida de los atacantes en motocicleta. En este corredor estratégico confluyen y disputan el control territorial de economías ilícitas los frentes ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Yair Bermúdez’ de las disidencias de las Farc, una confrontación permanente que mantiene bajo asedio a municipios como Corinto, Caloto, Miranda, Toribío y Jambaló, tal como lo había advertido la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2024.