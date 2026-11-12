Por: Portal Bogotá

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Una interrupción del servicio de energía impactó la noche del 11 de noviembre de 2026 a varios sectores de la localidad de Engativá, en Bogotá. De acuerdo con Enel Colombia, la situación fue causada por un presunto intento de hurto de red eléctrica, lo que provocó cortes de luz en los barrios Normandía, La Cabaña, Jardín Botánico y Normandía Occidental. Además, el incidente afectó directamente al Centro de Control de TransMilenio, lo cual pudo repercutir en la operación de este sistema de transporte en el área.

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En respuesta a la emergencia, equipos técnicos de Enel Colombia se movilizaron rápidamente al lugar para iniciar las labores de reparación. Gracias a las maniobras realizadas en terreno y al uso de telecontrol —un sistema que permite operar la red eléctrica a distancia—, se logró restablecer el servicio para cerca del 70 % de los clientes afectados, brindando un alivio parcial a la comunidad impactada. Sin embargo, Enel Colombia indicó que seis grupos técnicos continuaban trabajando de forma continua en el interior de la zona perjudicada para lograr la normalización total del suministro eléctrico lo antes posible.

La compañía lamentó los inconvenientes generados por el corte, haciendo énfasis en su compromiso con los habitantes y asegurando que prioriza en todo momento la seguridad tanto de la población como de los trabajadores encargados de la reparación. Enel Colombia también recomendó a la comunidad permanecer atentos a la información oficial a través de sus canales de comunicación, donde se comparten actualizaciones sobre el avance de los trabajos en tiempo real.

Este tipo de incidentes resalta los retos que enfrenta el sistema eléctrico local ante acciones delictivas, y evidencia la importancia de contar con equipos preparados para responder de manera oportuna ante imprevistos que afectan servicios esenciales como la energía eléctrica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios fueron afectados por el corte de energía en Engativá el 11 de noviembre de 2026?

De acuerdo con información de Enel Colombia, los barrios perjudicados por la interrupción del servicio de energía la noche del 11 de noviembre de 2026 fueron Normandía, La Cabaña, Jardín Botánico y Normandía Occidental. Además, el Centro de Control de TransMilenio también resultó afectado.

¿Cómo responde Enel Colombia ante intentos de hurto de red eléctrica y cortes de energía?

Según Enel Colombia, ante incidentes como el presunto intento de hurto de red eléctrica, la compañía moviliza de inmediato a sus equipos técnicos para realizar labores de reparación y utiliza maniobras telecontroladas para restablecer el servicio de forma progresiva, siempre priorizando la seguridad de la comunidad y sus trabajadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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