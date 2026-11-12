Por: Portal Bogotá

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En una serie de operativos llevados a cabo en la madrugada en Bogotá, la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ realizó el desmonte de 16 cambuches ubicados en diferentes sectores estratégicos de la calle 26. Estos procedimientos se ejecutaron de manera simultánea en zonas pertenecientes a las localidades de Los Mártires, Santa Fe y Teusaquillo, según información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá. La intervención buscó recuperar la seguridad y el acceso al espacio público, evitando que estas estructuras, que solían ubicarse en puntos clave de la ciudad, representen riesgos tanto para la movilidad como para la integridad de los ciudadanos.

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Entre las operaciones destacadas, una inició bajo el puente vehicular de la carrera Tercera y otra frente al Concejo de Bogotá, desde donde los equipos de trabajo recorrieron la avenida El Dorado para desmontar estructuras no convencionales y limpiar residuos acumulados. Uno de los retos mayores se presentó en un área detrás de varios conjuntos residenciales sobre la avenida Caracas, donde dos cambuches ubicados en una pendiente pronunciada requirieron un esfuerzo coordinado por parte de los funcionarios desplazados al lugar.

En las labores participaron los Gestores de Convivencia, bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto a la Defensoría del Espacio Público (DADEP). Ellos se encargaron de retirar colchones, textiles, bolsos, almohadas y diversos elementos, que fueron depositados en volquetas asignadas a la jornada. Además, frente al Concejo de Bogotá, más de 30 funcionarios desmantelaron una estructura de grandes dimensiones que bloqueaba un paso vehicular importante. En otro punto, cerca de la calle 37, fue desalojado un cambuche en el que dormía un habitante de calle junto a su perro, situación que requirió la intervención de más de diez empleados públicos.

Otros puntos como el puente peatonal de la Universidad Nacional y los sectores en el interior de los puentes de las carreras Sexta, Décima y 13 también fueron intervenidos. Allí se retiraron residuos voluminosos y materiales diversos que impedían el libre tránsito. En total, más de 60 trabajadores de distintas entidades del Distrito, incluyendo las alcaldías locales de Los Mártires, Santa Fe y Teusaquillo y las secretarías de Seguridad, Gobierno e Integración Social, además de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Policía de Bogotá, participaron en el despliegue.

Como resultado, se lograron recuperar 140 metros cuadrados de espacio público y recoger 22 metros cúbicos de residuos. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, estas acciones contribuyen no solo a mantener despejadas y seguras las zonas verdes y de tránsito, sino también a reducir condiciones que puedan ser aprovechadas para hechos delictivos. Se resalta la importancia de la denuncia ciudadana a través de la Línea de Emergencias 123 como herramienta para combatir la criminalidad y fortalecer la convivencia en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan los cambuches y estructuras no convencionales la seguridad en Bogotá?

La presencia de cambuches y estructuras no convencionales en zonas públicas puede facilitar la comisión de delitos, servir como escondite para elementos ilegales y afectar la libre movilidad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, el desmonte de estas estructuras contribuye a reducir oportunidades para hechos delincuenciales y mejora la convivencia ciudadana en los sectores intervenidos.

¿Qué entidades participaron en el operativo de desmonte de cambuches en Bogotá?

El operativo reunió a más de 60 funcionarios de varias instituciones, incluyendo Gestores de Convivencia y personal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Defensoría del Espacio Público (DADEP), así como de las secretarías de Gobierno e Integración Social, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), y la Policía de Bogotá. Las alcaldías locales de Los Mártires, Santa Fe y Teusaquillo también formaron parte del proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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