Una compleja situación de tensión se vivió en el espacio aéreo y en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que un avión de la aerolínea AirCaribe que cubría la ruta comercial entre Quito (Ecuador) y Curazao se declarara en emergencia tras registrar fallas mecánicas en su tren de aterrizaje.

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Ante la gravedad del reporte emitido por la tripulación, las autoridades aeroportuarias activaron de manera inmediata todos los protocolos de seguridad, desplegando equipos de bomberos aeronáuticos y ambulancias en alerta máxima a lo largo de la pista 14. No obstante, antes de proceder con el descenso definitivo, la aeronave debió realizar un sobrevuelo controlado con el propósito de quemar combustible, una maniobra estrictamente técnica que generó inquietud entre los pasajeros y familiares pero que, según los expertos, denota absoluto control de la situación por parte de los pilotos.

La ejecución de este protocolo responde a tres objetivos operacionales fundamentales en situaciones de contingencia. En primer lugar, la aeronave despega con un volumen de carburante que supera con creces el peso máximo estructural tolerado para un aterrizaje seguro, por lo que debe aligerar carga si el vuelo lleva poco tiempo en marcha. Como segundo punto, reducir el tonelaje permite disminuir sustancialmente la velocidad de aproximación y contacto, logrando que el aparato requiera menos espacio de pista y mantenga la nariz levantada el mayor tiempo posible, un factor vital cuando existen dudas sobre la firmeza del tren de aterrizaje. Finalmente, la reducción de combustible minimiza drásticamente el riesgo de un incendio ante una eventual fricción o generación de chispas al tocar tierra.

Gracias a la pericia de la tripulación y al despliegue preventivo en la terminal bogotana, el aparato logró tocar tierra sin que se registraran personas lesionadas. Tras el aterrizaje exitoso, los pasajeros fueron evacuados bajo los protocolos regulares y las autoridades competentes iniciaron las revisiones técnicas para esclarecer el origen de la falla mecánica que obligó a desviar el itinerario hacia la capital colombiana.