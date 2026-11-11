La falla que afectó el embarque de pasajeros en el aeropuerto El Dorado el pasado 4 de noviembre no fue causada por los radares, sino por problemas en la red de comunicaciones del Centro de Control.

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Así lo determinó un informe técnico de la Aeronáutica Civil, conocido por El Tiempo, que atribuyó la contingencia a la degradación de la red durante unas pruebas realizadas por personal de la entidad.

El incidente comenzó a las 5:39 p. m., cuando varias posiciones operativas reportaron el congelamiento de las pantallas de radar. Aunque los servidores principales funcionaban con normalidad y se aplicaron medidas de redundancia, las pantallas permanecieron bloqueadas durante 16 minutos.

Los técnicos identificaron problemas de latencia, demoras para establecer conexiones e imposibilidad de ejecutar comandos remotos entre estaciones de trabajo.

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El informe señala que las pruebas en las redes LAN 1 y LAN 2 no fueron coordinadas previamente con los equipos responsables de la operación aérea ni contaron con una evaluación conjunta de riesgos.

Hacia las 9:00 p. m. se presentó un nuevo congelamiento parcial mientras se incorporaban servicios asociados a San Andrés.

Al suspender las pruebas y desconectar esos servicios, las pantallas se estabilizaron inmediatamente. Aunque el sistema ya funciona con normalidad, la Aerocivil analiza lo ocurrido para establecer medidas preventivas y mejorar la coordinación entre sus áreas técnicas y operativas.

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