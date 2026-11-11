La falla que afectó el embarque de pasajeros en el aeropuerto El Dorado el pasado 4 de noviembre no fue causada por los radares, sino por problemas en la red de comunicaciones del Centro de Control.
Así lo determinó un informe técnico de la Aeronáutica Civil, conocido por El Tiempo, que atribuyó la contingencia a la degradación de la red durante unas pruebas realizadas por personal de la entidad.
El incidente comenzó a las 5:39 p. m., cuando varias posiciones operativas reportaron el congelamiento de las pantallas de radar. Aunque los servidores principales funcionaban con normalidad y se aplicaron medidas de redundancia, las pantallas permanecieron bloqueadas durante 16 minutos.
Los técnicos identificaron problemas de latencia, demoras para establecer conexiones e imposibilidad de ejecutar comandos remotos entre estaciones de trabajo.
El informe señala que las pruebas en las redes LAN 1 y LAN 2 no fueron coordinadas previamente con los equipos responsables de la operación aérea ni contaron con una evaluación conjunta de riesgos.
Hacia las 9:00 p. m. se presentó un nuevo congelamiento parcial mientras se incorporaban servicios asociados a San Andrés.
Al suspender las pruebas y desconectar esos servicios, las pantallas se estabilizaron inmediatamente. Aunque el sistema ya funciona con normalidad, la Aerocivil analiza lo ocurrido para establecer medidas preventivas y mejorar la coordinación entre sus áreas técnicas y operativas.
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