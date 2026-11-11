Tras superar el colapso informático provocado por la caída temporal de los servidores que soportan las plataformas de uso compartido para el registro y embarque de pasajeros, los viajeros que transitan por el Aeropuerto Internacional El Dorado deberán enfrentarse a un nuevo reto logístico durante la mañana de este miércoles, debido a la suspensión total de las operaciones en pista programada de manera estricta entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m, según informó Noticias Caracol.

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De acuerdo con los reportes oficiales y la información recopilada en los corredores de la terminal aérea, esta restricción temporal en las franjas de despegue y aterrizaje obedece directamente a la ejecución de ensayos aéreos programados por la Fuerza Aérea Colombiana. Dicha actividad institucional requerirá el uso exclusivo del espacio aéreo sobre la sabana de Bogotá, lo que obligará a inhabilitar por completo las pistas del principal aeropuerto del país durante las dos horas mencionadas.

Ante esta ventana de inactividad comercial, las autoridades aeronáuticas y las diferentes compañías comerciales extendieron un llamado urgente a todos los usuarios para que se pongan en contacto inmediato con sus aerolíneas y verifiquen minuciosamente el estado de sus itinerarios. Múltiples trayectos están siendo adelantados o reprogramados para horas de la tarde con el fin de evitar traumatismos mayores, aglomeraciones en los pasillos o pérdidas de conexión en las salas de abordaje.

Esta contingencia preventiva llega justo cuando el personal de tierra y los operadores del concesionario OPAIN confirmaron el restablecimiento pleno de los sistemas informáticos y de la verificación digital de pasabordos (Veripax), herramientas tecnológicas que habían fallado en la jornada anterior y que obligaron a desplegar procesos manuales de registro y chequeo de equipajes. Pese a que el flujo general de viajeros en los muelles nacionales e internacionales registra total normalidad y fluidez durante las primeras horas del día, las autoridades reiteraron la importancia de acudir a la terminal con la debida antelación para prevenir cualquier contratiempo derivado de los ajustes en los cronogramas de vuelo.

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