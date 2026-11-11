Por: El Espectador

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La guerra en Colombia está atravesando una transformación tecnológica que preocupa a expertos y autoridades. De acuerdo con El Espectador, el ataque perpetrado el 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa, en Bolívar, fue una muestra contundente del creciente poder de los grupos armados en el uso de drones. Durante esta acción, atribuida por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (Eln), los atacantes emplearon tanto tatucos —artefactos explosivos de fabricación casera— como un enjambre de drones equipados con explosivos. El saldo fue trágico: tres militares muertos y 47 más heridos, lo que lo convierte, según analistas consultados, en el incidente más grave de este tipo desde 2023 en el país.

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El incidente no solo puso en evidencia la capacidad tecnológica de los actores armados, sino también la actual debilidad del Estado para responder a esta amenaza. Los expertos en seguridad resaltaron que el Estado colombiano no cuenta con herramientas suficientes para proteger a sus fuerzas y reactiva la discusión sobre los vacíos existentes.

Jorge Mora, actual ministro de Defensa, señaló tras este ataque que existía un proyecto llamado Escudo Nacional Antidrones. Esta propuesta, cuya ejecución buscaba frenar este tipo de amenazas, tendría un costo estimado de 6,2 billones de pesos colombianos y prometía dotar al país de tecnología como radares e inhibidores para detectar y neutralizar drones no pertenecientes a la fuerza pública. Sin embargo, Mora aseguró que la administración anterior “resultó ser un espejismo”, ya que no existe un diseño estructurado, ni financiación asegurada, ni factibilidad técnica para el plan.

El ministro Mora también indicó que, aunque el gobierno de Gustavo Petro anunció recursos por 800.000 millones de pesos para una primera etapa, en realidad no se aseguró “ni un solo peso” para que esta fase pudiera cumplirse para 2026. Mora calificó como negligencia esa falta de ejecución y recalcó que esta situación “costó vidas” y reveló una incompetencia institucional que debe ser explicada. En conclusión, Colombia enfrenta un nuevo desafío en el campo de batalla moderno, con una brecha tecnológica preocupante entre las fuerzas armadas y los grupos ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Estado colombiano no ha logrado implementar el Escudo Nacional Antidrones?

De acuerdo con información de El Espectador y declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Mora, el Estado no ha logrado poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones debido a la falta de un proyecto estructurado, ausencia de financiación consolidada y problemas de viabilidad técnica. A pesar de los anuncios de recursos y de la urgencia frente a la amenaza de los drones, el plan quedó sin respaldo presupuestal real y sin avances significativos en su diseño.

¿Cómo afecta el uso de drones por parte de grupos armados a la seguridad en Colombia?

Según expertos citados por El Espectador, la utilización de drones por parte de grupos armados ha generado una marcada desventaja tecnológica para el Estado. Estos dispositivos permiten ataques más precisos y difíciles de prevenir, como lo evidenció el atentado del 7 de noviembre en Bolívar que causó múltiples víctimas entre las fuerzas militares, poniendo en riesgo la seguridad de las instituciones y la población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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