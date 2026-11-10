Por: Portal Bogotá

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La seguridad en Bogotá sigue siendo una prioridad para las autoridades, como se evidencia en los recientes operativos adelantados en la localidad de Rafael Uribe Uribe. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana de Bogotá, en un taller de reparación de motocicletas ubicado en el barrio Bochica se llevó a cabo una inspección que permitió recuperar dos motocicletas reportadas como hurtadas. Estas acciones hacen parte de un esfuerzo más amplio orientado a inspeccionar y vigilar establecimientos que pueden estar relacionados con el hurto y comercialización de vehículos y partes de dudosa procedencia.

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Durante la intervención, los funcionarios se enfocaron en revisar distintas motocicletas presentes en el local, utilizando peritos de automotores para verificar posibles alteraciones en los sistemas de identificación y cotejar la autenticidad de las placas. Fue así como detectaron dos motocicletas cuyas placas y sistemas de identificación presentaban indicios de manipulación. Tras verificar la información, se estableció que ambos vehículos tenían reporte vigente por hurto.

El operativo no solo permitió la recuperación de las motocicletas, sino que también implicó la captura de una persona, quien deberá responder por el delito de receptación. Además, como medida preventiva, se ordenó la suspensión temporal de la actividad económica en tres establecimientos del sector, en cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), con el objetivo de atacar toda la cadena de ilegalidad desde la compra hasta la venta o despiece de vehículos hurtados.

Uno de los casos tuvo mayor relevancia al contactar a una víctima, quien relató que su motocicleta había sido robada mediante la modalidad de falsa prueba de manejo: el supuesto comprador solicita probar el vehículo y luego huye con él. Este tipo de delito pone de manifiesto la importancia de que comerciantes y ciudadanos estén atentos y eviten adquirir elementos sin verificar su procedencia.

La Policía Metropolitana de Bogotá ha intensificado operativos de este tipo, logrando recuperar a la fecha cientos de vehículos y motocicletas, en acciones que buscan fortalecer los controles y disminuir el número de hurtos en la ciudad. Las autoridades recalcan la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en la lucha contra el crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es el modus operandi de hurto de motocicletas en la modalidad de falsa prueba de manejo?

La modalidad de falsa prueba de manejo consiste en que un supuesto comprador solicita probar la motocicleta para, supuestamente, verificar su funcionamiento. Sin embargo, en medio de la prueba, utiliza el momento para escapar con el vehículo, dejándolo robado. Esta técnica hace que sea fundamental tomar precauciones a la hora de negociar vehículos usados.

¿Qué establece la Ley 1801 de 2016 sobre la suspensión de actividades comerciales en casos de delitos?

La Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, otorga a las autoridades la facultad de suspender temporalmente actividades económicas de establecimientos involucrados en delitos como receptación o comercialización de artículos robados. Estas medidas buscan prevenir la continuidad de actividades ilícitas y proteger a la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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