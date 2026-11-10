Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El río Bogotá se ha consolidado como un símbolo de unión y compromiso ambiental en la ciudad. Según la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), actualmente se impulsa la iniciativa ‘De la esperanza a la acción: Corresponsabilidad por el cuidado del río Bogotá’, seleccionada como candidata a los Premios BritCham Lazos a la Sostenibilidad 2026, en la categoría Acción por el Agua. Este reconocimiento busca destacar los esfuerzos colectivos que, durante dos años, han involucrado tanto a las autoridades distritales como a ciudadanos y estudiantes, en un proceso enfocado en la educación ambiental y el fortalecimiento de la conexión de las comunidades con el río.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta propuesta articula acciones que permiten el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’. En 2025, la estrategia ´Los Esperanzados del río Bogotá´ permitió que estudiantes y ciudadanos asumieran compromisos reales a partir de la formación pedagógica, motivando el cuidado y la protección activa del ecosistema del río. El trabajo se profundizó en 2026 con un recorrido diseñado en siete estaciones del Distrito Capital. Este trayecto invitó a los participantes a adentrarse en la memoria histórica, reconocer la biodiversidad y valorar la importancia del agua en la región.

El impacto del proceso es medible: la SDA indica que han participado más de 15.500 personas hasta el momento, integrando 70 instituciones educativas y 13 entidades en el esfuerzo conjunto. Además, la iniciativa ha sumado a las veedurías ciudadanas de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, multiplicando el efecto de vigilancia y participación ciudadana sobre el río y sus procesos de recuperación.

La postulación a los Premios BritCham representa, según el Distrito, una oportunidad para que estas acciones sean reconocidas a escala nacional e internacional. También refuerza el valor de la educación ambiental y la participación para la protección del agua, un recurso fundamental para Bogotá.

Para apoyar esta causa, la SDA explica que la ciudadanía puede votar mediante un formulario en línea, seleccionando la categoría "Acción por el agua" y, posteriormente, eligiendo “Secretaría Distrital de Ambiente – De la esperanza a la acción”. La votación no requiere seleccionar todas las categorías, y cada voto contribuye a consolidar el compromiso colectivo hacia la protección y recuperación del río Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la votación de los Premios BritCham para apoyar el río Bogotá?

Si usted desea votar por la iniciativa ‘De la esperanza a la acción: Corresponsabilidad por el cuidado del río Bogotá’, debe ingresar al formulario de BritCham y seleccionar la categoría “Acción por el agua”, eligiendo luego a la Secretaría Distrital de Ambiente como su opción. No es necesario completar otras categorías, y su participación es importante para visibilizar el trabajo realizado en el Distrito Capital.

¿Qué significa corresponsabilidad en el cuidado del río Bogotá?

Corresponsabilidad implica que la protección del río Bogotá no es solo tarea de las autoridades, sino un compromiso compartido entre todas las personas que habitan o interactúan con el ecosistema. Según la SDA, esto se traduce en acciones pedagógicas y de participación ciudadana, donde tanto instituciones educativas como veedurías y comunidad en general asumen compromisos concretos para velar por el bienestar y recuperación del río.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z