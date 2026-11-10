Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha puesto en marcha una estrategia para facilitar el cumplimiento de obligaciones pendientes de sus ciudadanos y empresas, bajo el marco del denominado Acuerdo por una Ciudad Inteligente. Esta iniciativa busca no solo aliviar la carga financiera de quienes deben impuestos o sanciones, sino también fortalecer los recursos disponibles para el desarrollo de la capital. De acuerdo con la información oficial, la ciudad ofrece una reducción del 60 % en los intereses y sanciones aplicables a quienes salden sus deudas, según el tipo de obligación.

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La Gobernación de Bogotá ha confirmado que tanto personas naturales como jurídicas pueden acceder a estos alivios, siempre que tengan obligaciones tributarias o no tributarias pendientes y cumplan con los requisitos estipulados en el Acuerdo. El beneficio solo será aplicable a las deudas que estuvieran pendientes al 9 de octubre, fecha de publicación del Acuerdo, y según las características particulares de cada obligación.

Para acceder a la reducción, los interesados deben cumplir ciertos requisitos clave. El primero consiste en que la deuda esté incluida en el beneficio; luego, es obligatorio pagar el 100 % del capital adeudado, ya que el descuento no aplica sobre el valor base de la deuda. De los intereses y sanciones, solo se exigirá el pago del 40 %, ya que el restante 60 % será condonado. Es fundamental que el pago sea completo y en un solo momento, pues no se permiten pagos parciales ni acuerdos de pago incumplidos con otras entidades distritales; en caso de existir, deben regularizarse primero. Además, el pago se debe hacer hasta el 21 de diciembre de 2026.

Entre las obligaciones cubiertas se incluyen diversos impuestos distritales, como predial, vehículos e Industria y Comercio (ICA), así como multas de tránsito, sanciones ambientales, disciplinarias, costas procesales y determinadas obligaciones administrativas. Para multas de tránsito y asuntos relacionados con movilidad, existen condiciones especiales: solo aplica para deudas en mora hasta el 30 de junio de 2024.

Hay excepciones importantes. No pueden acceder quienes tengan deudas por retención del impuesto de Industria y Comercio (ReteICA), quienes no hayan saneado acuerdos de pago previos, ni quienes tengan procesos legales pendientes respecto a la validez de los actos administrativos, entre otros casos. Además, quedan excluidas las sanciones por conducir bajo efectos de alcohol o drogas, determinadas sanciones sanitarias y multas de tránsito vencidas después del 30 de junio de 2024.

El trámite es sencillo: basta ingresar en la página oficial de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, consultar las deudas, verificar los requisitos y realizar el pago final a través de los canales establecidos, sin intermediarios. Todo debe completarse antes del 21 de diciembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la reducción del 60 % en intereses y sanciones en Bogotá?

Para beneficiarse de la reducción del 60 % en intereses y sanciones, es necesario que la obligación esté cobijada por el Acuerdo, pagar el monto total adeudado (capital), cancelar el 40 % de los intereses y sanciones, realizar el pago en una sola exhibición, no tener acuerdos de pago incumplidos y efectuar el pago antes del 21 de diciembre de 2026, tal como informó la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

¿A qué tipos de deudas aplica el alivio del Acuerdo por una Ciudad Inteligente en Bogotá?

Según la información oficial, el beneficio aplica a impuestos distritales como predial, vehículos, Industria y Comercio (ICA) y a otras obligaciones no tributarias como multas de tránsito, sanciones ambientales, disciplinarias y determinadas sanciones administrativas, siempre que cumplan con los criterios definidos por el Acuerdo y las fechas estipuladas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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