Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la vida cultural ofrece múltiples alternativas para ciudadanos y visitantes, quienes pueden sumergirse en la riqueza de museos y espacios culturales de la capital. En ese contexto, llega la séptima edición de la Noche de los Museos, un evento pensado para que la mayor cantidad de personas logre disfrutar de la variada oferta artística local. Para facilitar la experiencia y garantizar que nadie se pierda de las actividades programadas, Catastro Bogotá ha lanzado el "mapa interactivo Noche de los Museos". Según información disponible en el portal institucional, esta herramienta digital permite a los ciudadanos ubicar con facilidad todos los lugares de la ciudad donde se ofrecen eventos y actividades especiales durante la jornada.

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El desarrollo de este mapa no es un esfuerzo aislado. De acuerdo con datos publicados por la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (Ideca) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el proyecto es fruto de un trabajo conjunto entre estas dos entidades. La intención es brindar información precisa, verificada y oficial sobre la oferta cultural del Distrito, en busca de que los bogotanos tomen decisiones informadas a la hora de seleccionar los eventos de su interés y planificar sus rutas por la ciudad.

Uno de los aspectos destacados de la herramienta es que permite georreferenciar 48 eventos, distribuidos en distintos espacios museales y culturales. Quien acceda al mapa encontrará íconos interactivos en distintos puntos; al seleccionarlos, el usuario accede a detalles como horarios y descripciones específicas de cada actividad, facilitando así la organización del recorrido de acuerdo con sus preferencias.

El acceso al mapa es sencillo y no requiere más que un dispositivo con conexión a internet. Cualquier persona puede consultarlo desde su celular, Tablet, portátil o computador de escritorio, garantizando así inclusión y facilidad de uso. Así, iniciativas como esta refuerzan la misión de acercar la cultura a más personas y brindan herramientas prácticas para que nadie quede por fuera de la agenda cultural de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo usar el mapa interactivo de la Noche de los Museos en Bogotá?

Para utilizar el mapa interactivo desarrollado por Catastro Bogotá, basta con ingresar desde cualquier dispositivo conectado a internet. Una vez allí, usted podrá ver los íconos que representan los diferentes eventos; al hacer clic sobre ellos, se despliega información clave como horarios y descripciones, lo que facilita la planificación de la visita a museos y espacios culturales durante la Noche de los Museos.

¿Qué instituciones participaron en la creación del mapa de la Noche de los Museos en Bogotá?

De acuerdo con información oficial, la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (Ideca) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) unieron esfuerzos para desarrollar el mapa interactivo. Su colaboración permitió que los ciudadanos puedan acceder a datos confiables y actualizados sobre los eventos culturales disponibles durante la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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