Por: El Espectador

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El avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá fue protagonista de una reciente visita oficial. Con una ejecución que supera el 84 %, los avances son palpables en el suroccidente de la ciudad, especialmente con el viaducto ya construido y la finalización del puente ferroviario de 159 metros sobre la avenida NQS con calle 8.ª sur. De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, este avance permite conectar la futura estación SENA y continuar con la construcción de los tramos restantes y las estaciones, reafirmando que el inicio de operaciones está previsto para 2028.

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El alcalde Carlos Fernando Galán, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo, recorrió las obras y aprovechó la ocasión para repasar los proyectos que siguen en la agenda: la licitación de la Línea 2 del Metro y los estudios iniciales de la Línea 4. El encuentro no trajo nuevos anuncios de adjudicación ni una actualización concreta del cronograma, pero sí reiteró los compromisos entre Nación y Distrito anunciados el 28 de octubre. Galán indicó que conversaron sobre el proceso de licitación de la Línea 2 y la financiación de estudios de la Línea 4, confirmando el respaldo nacional al desarrollo integral del sistema masivo.

El panorama financiero se mantiene como tema central de discusión. Según declaraciones durante la visita, el Presupuesto General de la Nación para 2027 prevé $1,9 billones para la Línea 1 y el Gobierno nacional aclaró que la reprogramación de vigencias futuras no disminuirá los aportes pactados, un mensaje importante en medio del seguimiento parlamentario y ciudadano a la ejecución de recursos.

En cuanto a la Línea 2, la Empresa Metro reportó que tres consorcios internacionales superaron la precalificación y competirán por la construcción, operación y mantenimiento. Esta ampliación busca conectar la calle 72 con Fontanar del Río, atravesando zonas clave de Bogotá. Tendrá once estaciones, una de ellas elevada, e integraciones con la Línea 1 y cinco troncales de TransMilenio. Cabe recordar que la primera licitación fue declarada desierta, por lo cual este nuevo proceso es crucial para el avance del proyecto.

Sobre la Línea 4, aún no existe una obra adjudicada ni una licitación. El anuncio del 28 de octubre, según el presidente Abelardo de la Espriella, estableció la financiación de estudios y diseños a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, con el objetivo de prolongar el sistema desde la calle 100 hasta la calle 245 por la autopista Norte. Antes de cualquier adjudicación, Distritro y Nación realizarán estudios de prefactibilidad y factibilidad, pasos esenciales en la planificación de grandes obras.

La visita de Restrepo simboliza el respaldo político y administrativo de Nación al Metro, dejando en evidencia el diferente grado de avance entre las líneas: una en construcción, otra en licitación y una tercera apenas en etapa de estudios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el avance actual de la Línea 1 del Metro de Bogotá y qué significa para el futuro del transporte en la ciudad?

La Línea 1 del Metro de Bogotá ha superado el 84 % de ejecución, según la Empresa Metro. Este progreso se refleja en la construcción de viaductos y estaciones, como el reciente puente ferroviario sobre la NQS. Con la entrada en operación prevista para 2028, la ciudad avanza hacia un sistema de transporte más integrado y eficiente.

¿En qué estado se encuentran las licitaciones de la Línea 2 y los estudios para la Línea 4 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la Empresa Metro, la Línea 2 está en etapa de licitación, con tres consorcios internacionales precalificados para competir por la construcción y operación. Por su parte, la Línea 4 sigue en fase de estudios, ya que el financiamiento anunciado cubre únicamente diseños y análisis de factibilidad antes de abrir cualquier proceso contractual de obra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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