Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 11 de noviembre de 2026 se aplicará en Bogotá la medida de pico y placa, una restricción vehicular establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta iniciativa busca mejorar la movilidad en la ciudad y reducir la congestión en diferentes horarios, por lo cual es fundamental que quienes conduzcan vehículos particulares, taxis o vehículos especiales revisen cuidadosamente los horarios y los dígitos autorizados para circular. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción para carros particulares tiene un horario que inicia a las 6:00 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m. En este día impar, pueden transitar únicamente los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

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La medida también recae sobre el servicio de taxis, con una franja horaria definida que se extiende desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. Para este miércoles 11 de noviembre, se permite la circulación de taxis cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0, según lo estipulado por la SDM. Lo mismo aplica a los vehículos de servicio especial o placa blanca, los cuales tienen vigencia de la norma de lunes a sábado, con igual horario de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Ese día, están habilitados para movilizarse quienes tengan placas finalizadas en los mismos dígitos designados para las placas de taxis.

Para aquellos ciudadanos que deseen estar exentos de la medida, la Secretaría Distrital de Movilidad ha implementado una alternativa denominada Pico y Placa Solidario. A través de este mecanismo, los usuarios pueden realizar el proceso de registro y efectuar el pago correspondiente para circular sin ninguna restricción; el proceso se realiza únicamente por medio de la página oficial de la entidad, www.movilidadbogota.gov.co, utilizando exclusivamente el botón de PSE dentro de dicho sitio web. La SDM enfatiza que no existen intermediarios ni otros portales habilitados para gestionar este trámite, reiterando la importancia de evitar estafas o fraudes. Toda la información oficial sobre pico y placa se encuentra disponible en los canales institucionales de la Secretaría Distrital de Movilidad, lo que garantiza a los bogotanos seguridad y transparencia en estos procesos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá para el 11 de noviembre de 2026?

El horario de pico y placa para vehículos particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para taxis y vehículos especiales la restricción rige desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., según la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo puede acceder un ciudadano?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad que permite a los propietarios de vehículos en Bogotá pagar para estar exentos de la restricción del pico y placa. El trámite solo se realiza a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, accediendo con el botón de pago PSE y sin intermediarios, garantizando transparencia y seguridad en el proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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