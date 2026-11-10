Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa fortaleciendo sus espacios culturales y promueve una nueva iniciativa que busca cuestionar los cánones de belleza y los estereotipos de género. De acuerdo con información publicada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se invita a la ciudadanía a la presentación de la obra de danza ‘A 8 tiempos: la cara oculta’. Esta puesta en escena tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 10:00 a. m., en la Fundación CEA, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, en la dirección transversal 28 No. 71 P - 10 sur. Uno de los aspectos más relevantes de este evento es que la entrada es completamente libre, lo que facilita el acceso a públicos diversos y fomenta la participación ciudadana en espacios de reflexión artística.

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La obra es una creación de la agrupación Alerta Latente, que explora en profundidad las formas de exclusión presentes tanto en la escena artística como en otros ámbitos de la sociedad. Según Idartes, esta presentación no solo busca generar una experiencia estética, sino también provocar preguntas y debates entre el público sobre los estigmas y barreras sociales que afectan a distintos sectores, especialmente en lo que concierne a la identidad de género y la belleza.

El evento hace parte de la agenda cultural de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la cual resalta la diversidad de expresiones artísticas y promueve espacios de diálogo en la capital colombiana. Propuestas como esta reflejan el compromiso institucional de Idartes por llevar actividades artísticas a diferentes territorios, involucrando activamente comunidades de sectores como Ciudad Bolívar. Así, no solo se enriquece el panorama cultural de la ciudad, sino que se abren oportunidades de cuestionar y repensar los valores que predominan en la sociedad contemporánea.

Además de la obra, la agenda cultural de noviembre en Bogotá también incluye eventos como la Noche de Museos y conciertos con temáticas de género, demostrando que la ciudad apuesta por conexiones entre la cultura y las discusiones sociales de actualidad. Todas estas iniciativas cuentan con el respaldo de Idartes y buscan consolidar a Bogotá como un epicentro de encuentro para el arte y la reflexión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los objetivos de la obra ‘A 8 tiempos: la cara oculta’ presentada en Bogotá?

La obra tiene como finalidad cuestionar los cánones de belleza y los estereotipos de género que predominan en los espacios de formación dancística y artísticos, además de invitar al público a reflexionar sobre distintas formas de exclusión social presentes en el arte y en otros contextos, según lo informado por Idartes.

¿Dónde y cuándo será la presentación de la obra de danza ‘A 8 tiempos: la cara oculta’?

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes, el evento se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 10:00 a. m., en la Fundación CEA, que está ubicada en la transversal 28 No. 71 P - 10 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. La entrada será libre para todos los asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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