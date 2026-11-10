Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Un reciente logro judicial tuvo lugar en Bogotá, donde la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una red dedicada al almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil. De acuerdo con la información oficial, la investigación reveló que este grupo operaba a través de dos espacios privados de mensajería instantánea, a los cuales solo se podía acceder mediante un pago previo, facilitando así la circulación de más de 600 videos y fotografías de explotación de menores de edad.

Sigue a PULZO en Discover

Según las autoridades, los presuntos responsables administraban y manejaban estos grupos virtuales, gestionando tanto la recopilación como el envío del material explícito a una lista de más de 140 contactos. El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional permitió la identificación y captura de cinco personas, tras diligencias de registro y allanamiento ejecutadas en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca). Durante los procedimientos, los investigadores incautaron teléfonos celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos, los cuales contenían las evidencias del delito.

Las indagaciones señalan que las actividades delictivas de este grupo abarcaron el periodo comprendido entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025. Los implicados no se limitaron a los dos grupos mencionados —identificados con los nombres ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’—, sino que también buscaban difundir el contenido ilegal en otros espacios virtuales, recibiendo a cambio diferentes sumas de dinero. Esta dinámica evidencia la existencia de una estructura criminal organizada y enfocada en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Por estos hechos, fiscales adscritos a la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías. Se les imputaron los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de menores. De los cinco procesados, uno aceptó los cargos. Todos los implicados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario hasta que avance el proceso judicial.

Las autoridades hacen un llamado a denunciar cualquier acto delictivo que atente contra la convivencia o la seguridad ciudadana a través de la Línea de Emergencias 123. Insisten en que reportar estos hechos es fundamental para fortalecer la investigación criminal y mantener la protección de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la red de explotación sexual infantil desarticulada en Bogotá?

La red funcionaba mediante la administración de grupos privados en servicios de mensajería instantánea, donde distribuían videos y fotografías de abuso sexual de menores de edad. Para ingresar a estos grupos era necesario pagar, y la circulación del material se daba directamente entre los integrantes, según datos de la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional.

¿Qué delitos se imputaron a los capturados por la distribución de material de abuso sexual infantil?

A los procesados se les imputaron los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la presentación realizada por la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) ante los jueces de control de garantías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z