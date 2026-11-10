Por: El Espectador

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La Secretaría Distrital de Movilidad anunció que anulará un total de 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche del 29 de octubre, justo antes de que comenzara a regir la restricción de circulación decretada por la Alcaldía para la celebración de Halloween. Esta decisión también beneficiará a las personas cuyos vehículos fueron inmovilizados en ese lapso: el Distrito informó que devolverá los pagos hechos por concepto de multas, grúas y patios.

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La raíz del problema fue una falla temporal en el aplicativo del Registro Distrital que afectó el proceso de publicación del Decreto 472 de 2026. Aunque la Alcaldía expidió dicho decreto el 27 de octubre, el documento solo se publicó el 29 de octubre y su entrada en vigencia se fijó para el día 30. Por tanto, los controles realizados entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. del 29 de octubre tuvieron lugar cuando aún la restricción no era exigible y, en consecuencia, los procedimientos no tenían sustento normativo para imponer la infracción C14, que sanciona el tránsito en lugares o horarios prohibidos.

Frente a este error, la administración distrital expresó que adoptará medidas para resarcir a los ciudadanos afectados y asegurar el respeto de sus derechos. El trámite para anular los comparendos dependerá de cada caso particular, según detalló la entidad.

Aquellos motociclistas sancionados que no han pagado ni impugnado el comparendo tendrán el proceso archivado mediante un acto administrativo. Para quienes hayan presentado una impugnación, la Secretaría expedirá decisiones que los exoneran de responsabilidad. Si la motocicleta fue inmovilizada, se reconocerán los valores pagados por servicios de grúa y patios. Para quienes ya pagaron la multa, la Secretaría de Movilidad comunicará directamente el procedimiento a seguir para solicitar la devolución del dinero, que incluirá tanto el pago de la sanción como los costos por la inmovilización.

Sin embargo, la entidad aclaró que la anulación de estos comparendos no implica el retiro de sanciones impuestas en los días y horarios cuando la restricción ya estaba vigente. Según el reporte de las autoridades, con corte al 3 de noviembre, 2.132 comparendos y 1.830 inmovilizaciones se registraron por infracciones durante la implementación del Decreto 472. La restricción se extendió del 30 de octubre a la madrugada del 3 de noviembre, como estrategia temporal orientada a reducir riesgos viales y mejorar la seguridad en Halloween. Durante esos días, la Secretaría de Movilidad informó que no hubo motociclistas fallecidos en siniestros y destacó una reducción significativa en muertes y accidentes viales en comparación al mismo periodo del año anterior.

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¿Cómo pueden los motociclistas afectados solicitar la devolución de sus pagos por comparendos y grúas?

Los motociclistas que ya pagaron la multa, o el servicio de grúa y patios, pueden solicitar el reintegro directamente con la Secretaría Distrital de Movilidad, que se contactará con cada afectado para indicar el proceso a seguir. La devolución cubrirá todos los pagos asociados a la multa y la inmovilización, según informó la entidad.

¿Por qué la falla en la publicación del decreto anuló los comparendos del 29 de octubre?

La falla en el aplicativo del Registro Distrital retrasó la publicación oficial del Decreto 472, de modo que la restricción aún no era obligatoria en la noche del 29 de octubre. Por eso, las autoridades no tenían fundamento legal para imponer comparendos esa noche, lo que llevó a la anulación de las sanciones aplicadas antes de que la norma entrara en vigor.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.