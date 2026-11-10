Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la educación se posiciona como un tema central dentro de la agenda pública. Según información de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), el calendario académico para el año 2027 ya fue definido a través de la resolución 1230 del 27 de octubre de 2026. Este calendario regula las actividades en los colegios oficiales de la capital en los niveles de preescolar, básica y media, dejando claros los periodos de clases, los recesos estudiantiles y las semanas dedicadas al desarrollo institucional de los docentes. Este mecanismo busca asegurar una planeación organizada y el cumplimiento de los parámetros educativos que rigen en la ciudad.

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De acuerdo con la SED, las clases lectivas con estudiantes comenzarán el 25 de enero de 2027. El primer periodo académico finalizará el 20 de junio, mientras que el segundo periodo se extenderá hasta el 28 de noviembre de ese mismo año. Así, este calendario cumple con las 40 semanas exigidas para actividades académicas, una disposición que contribuye a garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en Bogotá. A lo largo del año escolar, se contemplan 12 semanas de receso estudiantil, que se reparten en varios momentos del año, permitiendo espacios de descanso y esparcimiento necesarios para la comunidad educativa.

El papel de los docentes y directivos docentes también queda definido en este marco normativo. Según la resolución citada por la SED, estos profesionales contarán con cinco semanas destinadas al desarrollo institucional, las cuales se orientan a la planeación escolar y al fortalecimiento de las estrategias pedagógicas dentro de cada institución. Estas actividades permiten organizar proyectos, ajustar metodologías de enseñanza y preparar el entorno para el regreso de los estudiantes, consolidando la calidad educativa que persigue la administración distrital.

La SED destaca la importancia de la participación activa de las familias y de la comunidad en general, invitándolos a respaldar el proceso formativo desde el primer día de clases hasta la última jornada del año escolar. Este acompañamiento es visto como clave para que el aprendizaje no solo sea seguro, sino que también alcance altos estándares de calidad. De acuerdo con las indicaciones de la Secretaría, el compromiso colectivo fortalece las bases para el desarrollo académico y social de los estudiantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo empieza y termina el año escolar 2027 en Bogotá según la Secretaría de Educación?

De acuerdo con la resolución 1230 de la Secretaría de Educación del Distrito, el calendario escolar del 2027 para colegios oficiales en Bogotá inicia el 25 de enero. El primer periodo concluye el 20 de junio, y el segundo termina el 28 de noviembre de 2027, contemplando las semanas de clase y los recesos establecidos oficialmente.

¿Cuántas semanas de receso tienen los estudiantes en Bogotá en 2027?

Según lo dispuesto por la Secretaría de Educación del Distrito mediante la resolución 1230, durante el ciclo escolar 2027, los estudiantes en colegios oficiales de Bogotá cuentan con 12 semanas de receso distribuidas a lo largo del año, lo que permite una adecuada pausa en medio de sus jornadas académicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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