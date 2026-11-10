Por: Portal Bogotá

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El sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá anunció un importante cambio en la operación de una de sus estaciones más transitadas. De acuerdo con información publicada en el canal oficial de TransMilenio y recopilada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el vagón 2 de la estación Zona Industrial será cerrado temporalmente en sentido occidente-oriente. Este cierre tendrá lugar desde el 9 hasta el 17 de noviembre, debido a la realización de trabajos de mantenimiento en la malla vial.

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La malla vial es el conjunto de vías que componen la infraestructura por la que circulan los vehículos del sistema. El mantenimiento de esta estructura es fundamental para garantizar la seguridad de los usuarios y la eficiencia en la movilidad de la ciudad. Por eso, TransMilenio informó que, mientras duren las obras de mejora en la vía, los servicios E32, B28, F28 y F32, que normalmente hacen parada en ese punto, tendrán ajustes temporales en su operación. La empresa de transporte recomendó a los ciudadanos planificar sus viajes con antelación y estar pendientes de las actualizaciones en los canales oficiales.

En un comunicado publicado en la red social X (antes Twitter) el 8 de noviembre de 2026, TransMilenio enfatizó la importancia de que los usuarios consulten la información sobre los cambios y planeen sus desplazamientos de acuerdo con las nuevas condiciones. El cierre del vagón 2 podría provocar alteraciones en los tiempos de viaje habituales y una mayor demanda en otras estaciones cercanas, por lo que es fundamental que los usuarios consulten alternativas antes de desplazarse.

Para obtener información oficial y actualizaciones en tiempo real sobre la operación durante este cierre, TransMilenio sugiere a los ciudadanos ingresar al canal de WhatsApp o utilizar la aplicación TransMiApp, así como consultar el sitio web oficial de la entidad. Esto permitirá a los usuarios tener claridad sobre los horarios, las rutas afectadas y las alternativas disponibles durante el periodo de trabajos viales.

Este anuncio coincide con otras novedades en la movilidad de Bogotá, como los avances en el Metro y obras sobre el corredor de la Avenida NQS, información que también ha sido resaltada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La recomendación principal de las autoridades es que todos los viajeros ajusten sus planes y se mantengan informados para evitar contratiempos debido al cierre temporal en la estación Zona Industrial de TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cerrará temporalmente el vagón 2 de la estación Zona Industrial de TransMilenio?

La razón principal del cierre temporal del vagón 2 en sentido occidente-oriente es la realización de trabajos de mantenimiento en la malla vial, según información oficial de TransMilenio publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Estas labores buscan mejorar la infraestructura por la que transita el sistema, garantizando mayor seguridad y eficiencia para los usuarios.

¿Qué servicios de TransMilenio tendrán ajustes por el cierre en Zona Industrial y cómo consultar cambios?

Durante el cierre temporal, los servicios E32, B28, F28 y F32 de TransMilenio modificarán su operación habitual. Los usuarios pueden consultar información actualizada sobre rutas, horarios y ajustes en el canal de WhatsApp de TransMilenio, mediante la aplicación TransMiApp o en el sitio web oficial de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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