Una adulta mayor murió después de ser atropellada por una motocicleta en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. La mujer regresaba a su casa luego de asistir a una ceremonia religiosa cuando fue embestida por dos personas que se movilizaban en el vehículo. Lo más grave del caso es que los ocupantes de la moto escaparon sin auxiliarla, por lo que ahora las autoridades buscan identificarlos.

Sigue a PULZO en Discover

El accidente ocurrió cerca del barrio El Rincón y fue conocido a través de un reporte de Edward Porras, periodista de la sección Ojo de la Noche. Un testigo que presenció lo sucedido contó que una pareja llegó en motocicleta y arrolló a la mujer mientras cruzaba la calle. Después del impacto, la víctima quedó tendida frente a un establecimiento comercial, mientras los responsables abandonaron el lugar.

La persona que presenció la emergencia describió la gravedad del golpe y recordó que la adulta mayor permaneció en el suelo mientras llegaba la ayuda médica. “Claro, fue un golpe duro, demasiado duro. Ella reventó, fue por dentro. Ella no, en ningún momento botó sangre. Ella solo parpadeaba y lloraba”, relató al recordar los momentos posteriores al atropellamiento.

(Vea también: “Se nos vino encima”: duro relato de sobreviviente del accidente en túnel de vía Cali-Buenaventura)

Lee También

El mismo testigo aseguró que llamó a la Policía y a los servicios de emergencia. Según su versión, el accidente ocurrió a las 7:07 de la noche y la ambulancia llegó diez minutos después, a las 7:17. Cuando los paramédicos revisaron a la mujer, encontraron que su estado de salud era delicado y decidieron trasladarla de inmediato a un centro asistencial.

La víctima fue llevada inicialmente al Hospital de Suba y posteriormente remitida al Hospital Simón Bolívar. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció esa misma noche, cerca de la medianoche. Entretanto, las dos personas que viajaban en la motocicleta continuaron sin ser identificadas. “El conductor de la moto, pues, desgraciadamente huyó. No sabemos quién fue, porque sí fue una pareja, pero no sabemos quién fue”, agregó el testigo.

Tras conocerse el fallecimiento, los vecinos comenzaron a reunir grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para aportar pistas que permitan establecer quiénes iban en la motocicleta. Por su parte, la Policía de Tránsito también revisa los videos disponibles con el propósito de reconstruir el accidente e identificar a los responsables de atropellar a la adulta mayor y escapar sin prestarle ayuda.

* Pulzo.com se escribe con Z