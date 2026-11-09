Una pareja que salió de un concierto en Bogotá y tomó un taxi en la vía pública terminó viviendo una pesadilla. Lo que parecía un recorrido habitual se convirtió en un secuestro de aproximadamente 24 horas, durante el cual los delincuentes presuntamente la sometieron con sustancias químicas y utilizaron sus celulares y medios financieros para hacer transacciones y compras sin autorización. El perjuicio económico llegó a cerca de 60 millones de pesos.

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Este caso hizo parte de las investigaciones que permitieron identificar a ‘Los Nocturnos’, una organización señalada de cometer secuestros extorsivos bajo la modalidad de ‘paseo millonario’ en la capital. Después de cinco meses de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá, por medio del Gaula y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a seis presuntos integrantes de la estructura.

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Así operaba ‘Los Nocturnos’ a la salida de conciertos

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la organización buscaban a sus posibles víctimas entre las personas que salían de conciertos y otros eventos masivos en Bogotá.

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La modalidad consistía, presuntamente, en identificar a quienes necesitaban transporte y abordarlos mediante un taxi. El conductor del vehículo habría tenido un papel clave en la operación, pues facilitaba el traslado de los pasajeros y su posterior retención.

Uno de los casos documentados fue el de la pareja que, después de asistir a un espectáculo, tomó un vehículo de servicio público. Durante el recorrido, tres personas la interceptaron y la mantuvieron privada de la libertad durante cerca de un día.

Según la investigación, los delincuentes habrían suministrado a las víctimas sustancias químicas del grupo de las benzodiacepinas para reducir su capacidad de reacción y facilitar el control sobre ellas.

Mientras permanecían retenidas, los responsables presuntamente accedieron a sus teléfonos y recursos financieros para realizar operaciones bancarias y compras sin autorización. En este episodio, las pérdidas económicas alcanzaron aproximadamente los 60 millones de pesos.

Las pesquisas del Gaula y la Fiscalía también permitieron establecer que la organización tenía una distribución de funciones. Mientras algunos de sus integrantes presuntamente se encargaban de conducir los taxis y movilizar a las víctimas, otros participaban en los secuestros y un tercer grupo habría tenido la tarea de recibir o trasladar el dinero obtenido.

Con las pruebas recopiladas durante cinco meses, las autoridades identificaron a seis personas que presuntamente hacían parte de la estructura: cuatro hombres y dos mujeres.

Las capturas se llevaron a cabo en las localidades de Engativá, Usme y Rafael Uribe, en Bogotá, y en el municipio de Soacha, Cundinamarca, como parte de la operación Kratos.

Durante los procedimientos fueron incautados cuatro teléfonos celulares, que quedaron a disposición de las autoridades para las actuaciones correspondientes.

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Los seis capturados fueron presentados ante un juez de la República y deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá este lunes 9 de noviembre.

Tras las audiencias, recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Con estas detenciones, las autoridades reportaron la desarticulación de ‘Los Nocturnos’, organización que, de acuerdo con la investigación, seleccionaba a personas que salían de eventos concurridos para retenerlas y acceder posteriormente a sus recursos económicos.

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