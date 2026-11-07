La búsqueda de Aditya Jaikarran terminó con un hallazgo que permitió a su familia conocer qué había ocurrido durante el tiempo en que no tuvieron noticias de él. El hombre, de 32 años, fue encontrado en Bogotá después de permanecer desaparecido desde julio de 2026.

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Jaikarran había llegado a Colombia el 12 de junio, aparentemente por motivos laborales. Sin embargo, la comunicación con sus familiares se interrumpió el 9 de julio y, desde entonces, sus allegados emprendieron una búsqueda para establecer dónde se encontraba. Infobae reconstruyó las gestiones que adelantaron sus familiares y su representante legal para localizarlo.

Durante los meses siguientes, varias personas aseguraron haberlo visto en condición de habitante de calle, principalmente en sectores cercanos al Parque Nacional. Sus familiares incluso viajaron a Bogotá para buscarlo, recorrieron diferentes zonas de la ciudad y acudieron a Medicina Legal, pero no consiguieron información que les permitiera encontrarlo.

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La búsqueda también estuvo marcada por las dificultades para comunicarse con él, pues Jaikarran no habla español. Su abogada, Valeria Ponce, permaneció en Colombia mientras sus familiares tuvieron que regresar a Estados Unidos por problemas económicos.

El desenlace llegó después de que el estadounidense presentara problemas de salud y recibiera atención médica en la Clínica Simón Bolívar. Citytv informó que fue allí donde lograron establecer su identidad y confirmar que se trataba del marine cuyo paradero era desconocido desde hacía más de tres meses.

#Noticia l Aditya jaikarran, un marine estadounidense de 32 años, fue encontrado en Bogotá luego de estar desaparecido desde el pasado 9 de julio. #CityNoticias

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¿Qué le ocurrió al marine estadounidense durante su desaparición?

Uno de los episodios que habría marcado su permanencia en Bogotá fue un robo del que fue víctima en el sector de Santa Fe. Según el reporte de Citytv, durante ese hecho perdió sus documentos y quedó sin posibilidades de comunicarse con sus familiares.

Tras el asalto, Jaikarran habría permanecido deambulando por diferentes sectores de la capital. La falta de documentos y las dificultades para comunicarse habrían prolongado el tiempo que estuvo sin contacto con sus allegados, hasta que su estado de salud hizo necesaria la atención médica que permitió identificarlo.

Antes de ese hallazgo, la familia también había conocido que el estadounidense estuvo involucrado en un procedimiento policial en el barrio Los Lagartos, relacionado con un hurto en un establecimiento comercial. Sin embargo, ese antecedente no les permitió establecer dónde estaba ni reconstruir lo que había ocurrido después, según la información publicada por Infobae.

¿Qué pasará con Aditya Jaikarran tras ser encontrado?

Luego de confirmar su identidad en la Clínica Simón Bolívar, comenzó una nueva etapa para el ciudadano estadounidense y sus familiares. Citytv informó que ahora buscan resolver su situación legal en Colombia y adelantar los trámites para que pueda regresar voluntariamente a Estados Unidos.

El hallazgo puso fin a meses de incertidumbre para sus allegados, que habían pedido ayuda pública para encontrarlo y no habían logrado establecer contacto con él desde julio.

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