Se presentó un lamentable accidente de tránsito en Bogotá sobre la noche de este viernes 6 de noviembre. Los hechos ocurrieron en la avenida El Dorado y dejaron un motociclista sin vida.

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Según el reporte inicial reportado por la cuenta de ‘X’ (Twitter) @PasaenBogota, el conductor se desplazaba por el sentido oriente-occidente (que conduce al aeropuerto El Dorado), cerca de las 9:30 de la noche.

Al parecer, el hombre perdió el control de su moto y dio a parar contra el costado de la también calle 26. El impacto provocó que el motociclista cayera sobre la zona verde del lugar.

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Inmediatamente, varias personas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliarlo. Inclusive, alcanzó a llegar un equipo de paramédicos para salvarlo. Pese a los esfuerzos, lamentablemente el motociclista murió en el lugar de los hechos.

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Accidentes en Bogotá: motociclistas, entre las principales víctimas

El accidente ocurrido en la avenida El Dorado vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la siniestralidad vial en Bogotá, especialmente por los riesgos que enfrentan quienes se movilizan en motocicleta. Las cifras disponibles de 2026 muestran que este grupo sigue teniendo una participación importante en los hechos de tránsito y en las estadísticas de mortalidad de la capital.

Según el Observatorio de Salud de Bogotá (SaluData), durante el primer semestre de 2026 se registraron 369 muertes por accidentes de tránsito en la ciudad. Los hombres concentraron 283 de esos casos, mientras que 86 correspondieron a mujeres. Entre las víctimas, los conductores fueron el grupo más afectado, con 190 fallecimientos, seguidos por los peatones, con 137.

Por su parte, un reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad, divulgado en abril de este año, advertía que en lo corrido de 2026 ya se contabilizaban 204 muertes en siniestros viales, un aumento del 19 % frente al mismo periodo de 2025. La entidad también señaló que en seis de cada diez siniestros con personas fallecidas había estado involucrado un motociclista.

La participación de estos vehículos también se refleja en los registros de accidentes. De acuerdo con cifras del Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito (SIGAT), citadas por Semana, 4.942 motociclistas estuvieron involucrados en siniestros viales durante los primeros seis meses de 2026 en Bogotá. Este dato corresponde a personas que participaron en accidentes, no al número total de siniestros registrados.

El panorama también quedó expuesto durante la preparación del puente festivo de Halloween. La Secretaría de Movilidad explicó que, históricamente, en esa celebración se registran en promedio 15 muertes en las vías y que el 80 % de los siniestros fatales involucran motocicletas. Para 2026, el Distrito reportó una reducción del 42 % en los siniestros viales durante el periodo de las restricciones y cero motociclistas fallecidos en los horarios en que estuvieron vigentes las medidas.

Las autoridades han insistido en la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y conducir sin consumir alcohol. Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos para todos los actores viales, en particular para quienes tienen menor protección ante un impacto.

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