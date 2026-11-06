Un joven de 21 años murió luego de ser atacado con un machete por un vecino cuando salió a pasear a su mascota en un conjunto residencial de Soacha. La víctima fue identificada como Marlon Bonilla, quien permaneció cinco días en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y falleció después de que los médicos confirmaran que sufrió muerte cerebral.

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El hecho ocurrió el sábado 31 de octubre. De acuerdo con la información conocida, Bonilla fue agredido por un hombre que estaba acompañado de una mujer que llevaba un cuchillo. Los motivos del ataque todavía no están claros.

Las cámaras de seguridad del conjunto registraron la agresión. Según el relato conocido por Noticias RCN, el joven recibió varios machetazos mientras sacaba a su mascota. Incluso cuando otras personas intentaron auxiliarlo, el señalado atacante habría continuado con la agresión. En total, el joven habría recibido hasta 15 heridas.

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La gravedad de las lesiones obligó a trasladarlo a un centro médico. Bonilla sufrió un trauma craneoencefálico y heridas profundas en el cuello, además de varios paros cardiorrespiratorios. Los médicos lo mantuvieron en coma inducido, pero su estado empeoró hasta que presentó muerte cerebral.

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Familia de Marlon Bonilla cuestiona casa por cárcel del señalado agresor

Uno de los aspectos que más preocupa a los familiares es la medida de detención domiciliaria que recibió el hombre señalado de atacar al joven. Aunque la Policía lo capturó poco después de los hechos, la decisión de las autoridades judiciales ha provocado inconformidad entre los allegados de la víctima.

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En declaraciones recogidas por Noticias RCN, la familia también manifestó temor por su seguridad, especialmente por las amenazas que, según denunció, habría hecho el agresor antes de ser capturado. El hombre habría advertido que terminaría lo que había comenzado.

A esto se suman los antecedentes judiciales que tendría el señalado responsable. Según la información entregada por los familiares, el hombre cuenta con procesos pendientes, registra una condena y tendría alertas rojas internacionales. También señalaron que no era habitante del conjunto residencial, aunque sí vivía allí.

Joao Mesa, abogado de la familia, pidió revisar la decisión judicial y tener en cuenta tanto la gravedad de la agresión como los antecedentes y las amenazas denunciadas.

“Pedimos a la justicia que dé garantía del derecho que le asiste a las víctimas”, manifestó el representante legal, quien insistió en la necesidad de proteger a los familiares de Bonilla.

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