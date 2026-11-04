Por: Portal Bogotá

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Este jueves 5 de noviembre de 2026, los habitantes de Bogotá y el municipio vecino de Soacha, en Cundinamarca, experimentarán cortes en el suministro de agua debido a obras programadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). De acuerdo con la información oficial proporcionada por la EAAB, los trabajos tienen como objetivo mejorar el servicio y prevenir daños graves en la infraestructura de las redes de acueducto, lo que requiere suspensiones temporales en distintos sectores de la ciudad y la región.

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En Bogotá, las localidades afectadas incluyen Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar y Santa Fe, cada una con zonas específicas y horarios determinados para la interrupción del servicio. Por ejemplo, en Usaquén, barrios como Santa Ana, Usaquén, San Gabriel Norte y Páramo Urbano II estarán sin agua desde las 8:00 a. m. durante 24 horas, mientras que otros sectores experimentarán cortes desde las 10:00 a. m. La localidad de Suba tendrá el corte en el barrio Mirandela desde las 10:00 a. m. y Chapinero desde las 9:00 a. m. de ese día, ambos por un periodo de 24 horas.

En Barrios Unidos, los trabajos también implican la instalación de un macromedidor —un aparato utilizado para medir grandes volúmenes de agua en las redes principales, como parte de la gestión y control del suministro— que afectará a los barrios Alcázares, La Merced Norte y Colombia, desde las 9:00 a. m. Asimismo, en Ciudad Bolívar y Soacha se destacan los trabajos de cambio de válvulas y de mantenimiento preventivo, que implican cortes desde las 9:00 a. m. para un conjunto amplio de barrios que incluyen, entre otros, Arborizadora Alta, Ismael Perdomo y San Francisco, así como sectores del municipio de Soacha, donde los cortes inician en diferentes franjas horarias.

La EAAB ha dado una serie de recomendaciones para los usuarios que se verán afectados por estos cortes. De acuerdo con la empresa, se debe llenar el tanque de reserva de cada vivienda antes de la suspensión, usar de manera racional el agua almacenada, privilegiando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos, y consumir el agua almacenada antes de 24 horas para evitar problemas de salubridad. Asimismo, la EAAB habilitará el servicio de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y otros lugares de alta concentración de personas, los cuales pueden ser solicitados a través de la línea telefónica Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios tendrán cortes de agua en Bogotá el 5 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la información oficial de la EAAB, las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar y Santa Fe experimentarán cortes de agua en barrios como Santa Ana, Mirandela, Chapinero, Alcázares, Arborizadora Alta, La Merced Norte, Ciudad Bolívar, La Pradera, Jerusalén y Sierra Morena, cada uno con horarios y duraciones específicas.

¿Qué recomendaciones da la EAAB durante los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB recomienda llenar previamente los tanques de reserva, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, hacer un uso racional privilegiando actividades esenciales y solicitar carrotanques solo en casos prioritarios para clínicas y centros de alta concurrencia, contactando la línea Acualínea 116 si es necesario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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