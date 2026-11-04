Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para ser escenario de dos noches memorables en el ámbito musical, con la llegada de una nueva edición del ciclo de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), bajo la batuta del director cubano José Antonio Méndez Padrón. De acuerdo con información oficial de la OFB, los conciertos tendrán lugar el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m. en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con boletería disponible a través de TuBoleta, y el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m., en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, con entrada libre hasta completar el aforo.

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El repertorio seleccionado para estas jornadas incluye obras que gozan de gran prestigio en el ámbito clásico: la "Obertura KV 311ª" de Wolfgang Amadeus Mozart y la "Sinfonía No. 1 en do mayor" de Georges Bizet. Así mismo, la programación abarca la "Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta K. 364" de Mozart, que será interpretada por los músicos solistas Pablo Hurtado, violinista colombiano de la OFB, y Raúl García, destacado violista nacional.

De acuerdo con la información proporcionada por la OFB, José Antonio Méndez Padrón, nacido en Matanzas, Cuba, es director titular de la Orquesta del Lyceum de La Habana y de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de las Artes de Cuba. Su formación académica incluye estudios en el Instituto Superior de Arte de Cuba y perfeccionamientos realizados en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, así como en la Carnegie Mellon School of Music de Pittsburgh. Méndez Padrón ha estado al frente de diferentes agrupaciones en varias oportunidades, incluyendo como director invitado para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y ha trabajado junto a solistas de talla internacional.

Pablo Hurtado, por su parte, se ha presentado como solista tanto en Colombia como en escenarios internacionales. Es graduado con distinción de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y cuenta con el Artist Certificate por la Southern Methodist University, en Dallas, Estados Unidos. Desde 2011, hace parte de la sección de primeros violines de la Filarmónica de Bogotá y también se desempeña como docente.

En cuanto a Raúl García, la OFB destaca que es considerado uno de los principales violistas de su generación en el país, habiendo actuado en salas de conciertos de alto nivel como el Carnegie Hall de Nueva York y el Teatro Colón de Bogotá. Cuenta con una formación académica que incluye una maestría y un Doctorado en Artes Musicales, y ha sido invitado a dictar clases magistrales en instituciones nacionales e internacionales.

De este modo, Bogotá vibra al ritmo de la música sinfónica, conectando el talento local y extranjero para entregar espectáculos culturales de primer nivel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se presentará la Orquesta Filarmónica de Bogotá en noviembre de 2026?

La Orquesta Filarmónica de Bogotá realizará dos presentaciones en noviembre de 2026. El viernes 6 a las 7:00 p. m., la cita será en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, mientras que el sábado 7, a las 4:00 p. m., el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional abrirá sus puertas con ingreso gratuito hasta completar el aforo.

¿Quién es José Antonio Méndez Padrón, director invitado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

José Antonio Méndez Padrón es director titular de la Orquesta del Lyceum de La Habana y de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de las Artes de Cuba. Graduado en Dirección Coral y Dirección de Orquesta, ha ocupado puestos relevantes y dirigido numerosas agrupaciones reconocidas, consolidándose como una figura relevante en la escena sinfónica internacional, según datos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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