Por: Portal Bogotá

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El clima es un factor decisivo en la agenda diaria de los habitantes de Bogotá. Por eso, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha publicado el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de noviembre de 2026, información esencial para quienes desean planificar sus actividades y evitar contratiempos relacionados con las condiciones meteorológicas.

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De acuerdo con el reporte del IDIGER, en la madrugada del jueves se esperan condiciones de nubosidad variada junto con predominio de tiempo seco. La entidad estima que la temperatura mínima será de 11 grados Celsius, por lo que, quienes salen temprano, deben tener en cuenta el clima fresco típico de la ciudad. Durante la mañana, se mantendrá la nubosidad cambiante y el tiempo, en su mayoría, continuará seco. Sin embargo, se han pronosticado algunas lloviznas en sectores específicos, como Usme. Este tipo de información precisa permite que los residentes y visitantes estén preparados y tomen precauciones frente a posibles cambios climáticos, especialmente en aquellas zonas donde las lluvias suelen aparecer de forma inesperada.

Para que los ciudadanos aprovechen estos datos, existen plataformas como el Sistema Alerta Bogotá (SAB). Este sistema facilita el acceso a información actualizada acerca de las condiciones meteorológicas y posibles alertas en la ciudad. Según el propio IDIGER, es fundamental consultar estos servicios antes de salir, en particular cuando hay riesgo de lluvias o cambios bruscos de temperatura.

Otra herramienta útil para los bogotanos es el sitio mapas.bogota.gov.co, el cual permite consultar el pronóstico de lluvias de manera rápida y sencilla desde cualquier dispositivo. El proceso es directo: solo se debe ingresar a la página, seleccionar el ícono de mapa, buscar la sección “Tipos de mapa”, dirigirse a “Otros mapas” y escoger la opción “Lluvias”. Posteriormente, basta con digitar la dirección de interés en el buscador y seleccionar el resultado correspondiente para visualizar en el mapa la ubicación consultada. Este acceso facilita la toma de decisiones informadas en tiempo real y contribuye a reducir el impacto de las lluvias sobre la movilidad y las actividades cotidianas.

Así, el pronóstico climático y las plataformas de consulta se consolidan como aliados imprescindibles para la vida diaria en Bogotá, permitiendo a los ciudadanos adaptar sus rutinas y prevenir inconvenientes derivados del clima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima en Bogotá en tiempo real?

Para consultar el pronóstico del clima en Bogotá en tiempo real, usted puede acceder al Sistema Alerta Bogotá (SAB), donde se encuentran datos sobre el estado actual del tiempo, alertas por lluvias, temperaturas, y recomendaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para la ciudadanía. Esta información digital se encuentra disponible para toda la ciudad y permite tomar decisiones oportunas.

¿Qué pasos se deben seguir para revisar las lluvias en Mapas Bogotá?

Para revisar las lluvias en Mapas Bogotá, primero ingrese a mapas.bogota.gov.co, seleccione el ícono de mapa, entre a la sección “Tipos de mapa”, busque “Otros mapas” y elija “Lluvias”. Luego, escriba la dirección de la zona que desea consultar y seleccione la opción que muestra el sistema. Así podrá ver de manera visual si la zona consultada presenta lluvias o no en ese momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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