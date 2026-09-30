Sobre la tarde de este miércoles 30 de septiembre se presentó un atroz sicariato en el sector residencial de Ciudad Verde, en Soacha. Los criminales que perpetraron este crimen grabaron en un video el momento en el que asesinaron a un taxista.

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En la grabación, los sicarios que iban en moto ubicaron a su víctima al frente de un conjunto residencial del sector del municipio al sur de Bogotá. En ese momento se bajarony dijeron en el filme que son parte de la banda ‘Los Satanás’. Además, amenazaron a personas que estarían siendo víctimas de extorsión.

En ese momento, se acercaron al taxi en el que estaba su conductor. Luego, le dijeron: “Mira, [her]mano, ¿van a pagar o no?”. Sin mediar palabras, los criminales abrieron fuego contra la víctima, que quedó tendida dentro del vehículo.

#SOACHA. Momento exacto en que sujetos en motocicleta ases¡nan a taxista en Ciudad Verde. Los mismos agresores grabaron el ataque ocurrido la tarde de este 30 de septiembre, el cual estaría relacionado con el tema de extorsiones que el gremio de transporte se ha negado a pagar. https://t.co/cZR2OLa4he pic.twitter.com/Sb2z5LsjtT — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 30, 2026

Los sicarios huyeron inmediatamente en la moto y las personas en el lugar se acercaron para ver lo ocurrido e intentar auxiliar al taxista, perdió la vida en el lugar del crimen.

Al lugar llegó la Policía para acordonar la zona y hacer las investigaciones detrás del crimen, en el que el video será una prueba clave para dar con el paradero de los asesinos y detallar qué hay detrás de este caso.

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