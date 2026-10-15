Una tragedia vial sacudió el suroccidente del país en la madrugada de este miércoles, luego de que un autobús de servicio público sufriera un aparatoso volcamiento en la carretera Panamericana, en el tramo crítico que conecta a los municipios de Rosas y Timbío, en el departamento del Cauca. El siniestro, que deja un saldo preliminar desolador de cuatro personas fallecidas y 56 heridas de consideración, se habría desencadenado en medio de una violenta acción criminal perpetrada por grupos armados al margen de la ley que operan en la zona.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades locales y los organismos de socorro que atendieron la emergencia, el vehículo de transporte intermunicipal se desplazaba con decenas de pasajeros a bordo cuando fue interceptado por cuatro sujetos fuertemente armados. Los delincuentes, en su intento por cometer un asalto en la vía, abrieron fuego indiscriminadamente contra el automotor para obligar al conductor a detener la marcha. Ante la inminente amenaza contra la vida de los ocupantes, el conductor maniobró bruscamente para esquivar el ataque, perdiendo el control del vehículo de servicio público, el cual terminó volcado aparatosamente sobre la vía Panamericana.

El impacto de la tragedia cobró de manera inmediata la vida de cuatro personas: dos mujeres, un hombre y un menor de edad cuyas identidades aún no han sido reveladas oficialmente por los peritos forenses, mientras se adelantan las labores de identificación en la morgue local. Por otra parte, la magnitud de la emergencia movilizó una red masiva de ambulancias, bomberos y personal médico de los hospitales cercanos para evacuar a los 56 heridos, quienes presentan múltiples traumas y contusiones, siendo remitidos de urgencia a centros asistenciales de Popayán y municipios aledaños.

Tras conocerse los hechos, la Fuerza Pública desplegó un fuerte operativo de control territorial y patrullajes en el corredor vial entre Rosas y Timbío con el fin de dar con el paradero de los cuatro antisociales responsables del intento de asalto armado. La vía Panamericana permaneció con restricciones temporales de movilidad mientras las unidades de tránsito realizaban las diligencias de levantamiento de los cuerpos, la remoción del vehículo siniestrado y las indagaciones técnicas necesarias para esclarecer con total certeza las circunstancias exactas del accidente.

Este nuevo hecho de violencia e inseguridad en las carreteras del Cauca reabre el debate sobre el control militar y policial en los ejes viales nacionales, donde los transportadores y pasajeros continúan expuestos a la acción criminal de delincuentes que instrumentalizan las vías para cometer atracos masivos, poniendo en riesgo la vida de ciudadanos inocentes en medio de trayectos cotidianos.

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