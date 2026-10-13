El paso de un camión por la Autopista Norte de Bogotá terminó en un incidente que afectó la movilidad en uno de los corredores viales de la ciudad. El vehículo perdió parte de la carga que transportaba, compuesta por varias vigas que cayeron sobre la calzada a la altura de la calle 100, en sentido norte-sur.

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Las imágenes del hecho muestran las estructuras tendidas sobre la vía, mientras los vehículos que transitaban por el sector debían extremar las precauciones ante el obstáculo.

El incidente fue reportado como una causa de congestión vehicular en ese tramo de la Autopista Norte. En su momento, se recomendó a los conductores transitar con cuidado.

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Video muestra caída de vigas en la Autopista Norte de Bogotá

Las imágenes permiten dimensionar el tamaño de la carga que cayó del camión y el obstáculo que representó para quienes circulaban por el corredor vial.

El hecho ocurrió en la calzada de sentido norte-sur, a la altura de la calle 100, un punto de Bogotá por el que circulan diariamente numerosos vehículos particulares y de transporte público.

La caída de las vigas obligó a los conductores que pasaban por el sector a prestar especial atención a las condiciones de la vía.

#BOGOTÁ. Se presenta congestión vehicular en la Autopista Norte con calle 100, sentido Norte-Sur, debido a un camión que perdió parte de su carga sobre la vía. Se recomienda transitar con precaución y tomar vías alternativas. https://t.co/F0wmGIyTpM — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 13, 2026

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