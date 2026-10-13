Un insólito accidente sorprendió a los ciudadanos de Bogotá, luego de que un carro se fue de frente contra un restaurante de cadena. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado martes 12 de octubre en la sede del Cali Vea de la carrera 13 con calle 140, en la localidad de Usaquén.

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El reporte preliminar indica que el conductor perdió el control y saltó el andén para finalmente dar de frente contra la fachada del restaurante de cadena. Imágenes de transeúntes mostraron el vehículo estrellado, dejando daños considerables contra la estructura.

Pese a la grave situación, no se reportaron heridos de gravedad.

Accidentes de tránsito en Bogotá: cifras de muertos y heridos en 2026

Bogotá continúa enfrentando un panorama preocupante de siniestralidad vial. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 1.598 siniestros viales con personas lesionadas, que dejaron más de 4.700 heridos, según cifras del Observatorio de Movilidad citadas por la concejal Diana Diago. En ese mismo periodo, 163 personas murieron en 92 siniestros fatales, un aumento del 23,5 % frente a las 132 víctimas mortales reportadas durante los primeros tres meses de 2025.

La Secretaría Distrital de Movilidad también advirtió sobre el riesgo: en un balance publicado el 1 de octubre, señaló que los motociclistas representaban el 49 % de las víctimas fatales registradas en las vías de Bogotá durante 2026.

El panorama no afecta únicamente a quienes conducen motocicletas. Un balance oficial de abril indicó que los peatones representaban el 38 % de las muertes viales registradas entre el 1 de enero y el 5 de abril, y que el 58 % de esos peatones fallecidos eran adultos mayores. Además, el 71 % de las fatalidades ocurrió en vías arteriales, donde suelen registrarse mayores velocidades.

La Secretaría de Movilidad mantiene como prioridades la gestión de la velocidad, el control vial, la infraestructura segura y la pedagogía para reducir las muertes y lesiones. Las cifras disponibles muestran que los motociclistas y peatones requieren especial atención, aunque el riesgo involucra a todos los actores viales.

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