Por: El Espectador

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La polémica por el estado de la gramilla del estadio El Campín tomó un nuevo giro en Bogotá tras la denuncia del concejal Leandro Castellanos, quien llamó la atención sobre el posible traslado de césped desde el parque La Florida hasta el escenario futbolístico de la ciudad. Castellanos señaló que camiones habrían transportado rollos de gramilla extraídos de La Florida, en el occidente de la capital, hasta El Campín, una situación que puso sobre la mesa el debate sobre el uso de recursos y espacios públicos. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que autorizó una intervención en tres canchas del parque, pero la discusión incluye aspectos como la legalidad del permiso, la recuperación de los campos y la documentación que sustente el procedimiento.

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Según lo explicó el IDRD, la extracción de gramilla fue autorizada a Equiver S. A. S. bajo una figura de Laboratorio de Innovación, con permiso temporal y contraprestación en especie, lo que no implica un contrato adicional de mantenimiento. De acuerdo con la entidad, la intervención permitirá probar técnicas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, y evaluar métodos para la recuperación de los campos deportivos. En total, se reportaron trabajos en 20.180 metros cuadrados de las canchas 6, 8 y 9 del parque La Florida, las cuales serán niveladas, recubiertas con nueva vegetación y equipadas con sistemas de riego funcionales. El permiso tiene una vigencia hasta el 1.º de abril de 2027.

El concejal Castellanos, sin embargo, cuestionó que para atender el deterioro de la gramilla de El Campín, tras los conciertos recientes, se haya recurrido a un parque distrital que sirve a escuelas de formación, clubes y la comunidad general. Planteó dudas sobre los impactos para los usuarios de las canchas y exigió conocer los documentos que respalden el proceso: desde registros de salida e ingreso del césped, hasta contratos, facturas e informes sobre la zona intervenida. Además, solicitó precisar el área exacta de gramilla trasladada, el plazo de reposición y los recursos para la recuperación de los campos en La Florida.

El IDRD indicó que antes de autorizar la intervención verificó la disponibilidad de las canchas y destacó que Equiver será responsable del cuidado de estas durante seis meses, tiempo en el que el resto de campos seguirá recibiendo mantenimiento habitual. Aunque el costo estimado de los trabajos asciende a COP 444 millones, la entidad aseguró que no se invertirán recursos públicos y vigilará el cumplimiento de las condiciones establecidas. No obstante, hasta el momento, el Instituto no ha divulgado los documentos específicos que permitan reconstruir el recorrido y destino de los rollos de gramilla que motivaron la denuncia del concejal.

Castellanos concluyó enfatizando la necesidad de transparencia: “Bogotá merece respuestas claras: ¿quién autorizó?, ¿quién pagó? y ¿quién recibió ese beneficio?”

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se trasladó gramilla de La Florida a El Campín y quién autorizó el proceso?

El traslado de gramilla desde el parque La Florida hacia El Campín fue autorizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) mediante un permiso temporal bajo la modalidad de Laboratorio de Innovación. El propósito declarado era permitir pruebas de técnicas de cultivo y manejo mecanizado de césped natural, en respuesta al deterioro de la grama del estadio tras eventos recientes. Sin embargo, la documentación detallada sobre la autorización y ejecución aún está pendiente de ser publicada, según los cuestionamientos del concejal Leandro Castellanos.

¿Qué consecuencias tiene la intervención en las canchas de La Florida para los usuarios y cómo se garantizará su recuperación?

El IDRD afirmó que antes de autorizar la intervención se confirmó que las canchas asignadas no tuvieran reservas vigentes, para no interrumpir las actividades deportivas. Las otras canchas del parque La Florida continuarán con mantenimiento normal. Se espera que las zonas intervenidas sean recuperadas y mejoradas, aunque las dudas persisten sobre la reposición de la gramilla y los mecanismos de seguimiento. El concejal solicitó documentos que clarifiquen los compromisos y plazos de recuperación, para garantizar que la comunidad no se vea perjudicada.

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