Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tarde de este viernes 27 de noviembre, varios conductores manifestaron que experimentaron una fuerte congestión vehicular en la vía Cajamarca-Ibagué, una de las principales rutas que une al departamento del Tolima con el Eje Cafetero. De acuerdo con la información proporcionada por los ciudadanos, el tráfico se encontraba especialmente lento o incluso completamente detenido en el sector cercano al peaje, en el sentido que va desde Calarcá hacia Cajamarca. Según los testimonios recopilados por medios como El Nuevo Día, la principal causa de este trancón sería la realización de trabajos de mantenimiento vial en el tramo comprendido entre Cajamarca e Ibagué.

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La ejecución de estas obras ha generado importantes dificultades para la movilidad de los viajeros que transitan por este corredor, considerado uno de los más relevantes para el transporte entre dos zonas claves del país. Mientras las actividades de mantenimiento se llevan a cabo, los conductores deben avanzar con lentitud o esperar durante largos periodos en el interior de sus vehículos, lo que ha llevado a autoridades y personal encargado del tránsito a recomendar a quienes planean viajar por esta carretera que lo hagan con tiempo suficiente y que sigan todas las indicaciones dadas por los encargados de regular el tráfico en la zona.

Paralelamente, esta no es la única afectación en la movilidad reportada durante la jornada, ya que, según información publicada por El Nuevo Día con datos de Invías (Instituto Nacional de Vías de Colombia), también se presentó el cierre total de la vía Ibagué-Armenia durante el mismo viernes. Este cierre se debió a una alerta en los equipos del túnel Osos de Anteojos, lo que agrava aún más la situación de quienes requieren desplazarse entre estos destinos. Ante este panorama, Invías recomienda a los usuarios de las carreteras nacionales que consulten siempre el estado actual de las vías antes de emprender su trayecto. Para ello, está disponible la línea #767, que permite a los ciudadanos obtener información actualizada sobre novedades viales y evitar contratiempos mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay trancón en la vía Cajamarca-Ibagué hoy?

La congestión vehicular en la vía Cajamarca-Ibagué reportada por ciudadanos durante este viernes 27 de noviembre ocurre debido a los trabajos de mantenimiento vial que se ejecutan entre Cajamarca e Ibagué. Estas labores, según información recogida por El Nuevo Día, llevan a que los vehículos avancen con lentitud o permanezcan detenidos, especialmente en el sector del peaje en sentido Calarcá-Cajamarca.

¿Cómo consultar el estado de la vía Cajamarca-Ibagué antes de viajar?

De acuerdo con la información suministrada por Invías y citada por El Nuevo Día, quienes deseen informarse sobre el estado actual de las carreteras nacionales, incluyendo la vía Cajamarca-Ibagué, pueden hacerlo comunicándose a la línea #767 de Invías. Esta herramienta brinda novedades en tiempo real y permite a los conductores tomar decisiones informadas antes de desplazarse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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