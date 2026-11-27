Por: Noticiero 90 minutos

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El pico y placa es una estrategia de control del tránsito que restringe la circulación de automóviles particulares y otros automotores, basándose en el último dígito de la placa, durante horarios y días determinados. Esta medida, utilizada en varias ciudades, busca racionalizar el uso de las vías y fomentar un entorno urbano más habitable, especialmente en aquellas zonas donde la densidad poblacional y vehicular es alta. Su aplicación en Santiago de Cali responde, según información compartida por 90 Minutos y la Secretaría de Movilidad, a desafíos asociados con el aumento constante de la demanda de movilidad y el uso intensivo de los corredores más concurridos.

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Para el caso de Cali, la administración local ha seleccionado corredores estratégicos afectados por la congestión, como la autopista suroriental, la calle quinta y la avenida Simón Bolívar, donde la circulación vehicular es intensa. El propósito de la medida es aliviar estos puntos críticos, retirando temporalmente de las calles un porcentaje diario de automotores. Este mecanismo, según explican fuentes oficiales, posibilita trayectos más ágiles, reducción del tiempo que los ciudadanos pasan en los trancones y disminución del estrés diario provocado por el tráfico.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad de Cali citado en 90 Minutos, el lunes 30 de noviembre sigue vigente el esquema de pico y placa para todos los vehículos particulares, incluyendo los que ingresan desde otras ciudades. Es importante recalcar que, para esa fecha específica, los automotores cuyas placas terminan en 9 y 0 no podrán transitar por la ciudad, como parte de la rotación establecida a mitad de año. Esta disposición, además de ordenar la movilidad, pretende contribuir a la reducción de las emisiones de carbono generadas por el tráfico rodado.

La autoridad recuerda que el incumplimiento de la norma acarrea sanciones económicas bastantes claras: una multa equivalente a 15 días del salario mínimo diario legal vigente puede ser impuesta al conductor que viole la restricción. Por ello, se insiste en la necesidad de consultar a diario el esquema actualizado antes de movilizarse, para evitar contratiempos legales o la inmovilización del vehículo. Según el anuncio de la Secretaría de Movilidad en redes sociales, desde el 6 de julio, tras una etapa pedagógica, comenzaron a imponerse estos comparendos, reforzando así el carácter obligatorio de la medida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos tienen restricción de pico y placa en Cali este lunes?

El lunes 30 de noviembre, la Secretaría de Movilidad de Cali informó que la medida de pico y placa aplica para los vehículos particulares cuyas placas finalizan en 9 y 0. Tanto los automotores que circulan habitualmente en la ciudad como aquellos que ingresan desde otras localidades deben cumplir con esta restricción durante el día y horario fijados. No respetar esta regulación puede acarrear sanciones.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir el pico y placa en Cali?

La autoridad de tránsito de la ciudad señala que quienes infrinjan el pico y placa se exponen a una multa que equivale a 15 días del salario mínimo diario legal vigente, además de la posible inmovilización del vehículo. Por eso, se recomienda consultar diariamente el esquema para evitar contratiempos económicos y legales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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