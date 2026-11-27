Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la tarde del viernes 27 de noviembre se reportó un incendio estructural en el barrio Baltazar, ubicado en la comuna 1 de Ibagué. Según información suministrada por El Nuevo Día, el incidente provocó gran preocupación entre los residentes de esta zona residencial debido a la magnitud de las llamas, que alcanzaron a consumir de manera visible la parte superior de una vivienda.

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El inicio del incendio fue difundido por un ciudadano que se encontraba transitando cerca del lugar y logró captar imágenes que mostraban claramente cómo el fuego avanzaba en el inmueble. La circulación de estas imágenes evidenció la gravedad de la situación y llevó a que se hiciera un llamado urgente al Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, quienes fueron requeridos para controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras viviendas cercanas. La emergencia fue tal que los residentes del sector solicitaron la intervención de los organismos de socorro de inmediato, reflejando la inquietud que generó este hecho.

Una fotografía facilitada a El Nuevo Día permite observar la columna de humo y las llamas que salen de la vivienda, mostrando la afectación que el incendio estaba ocasionando en la estructura. Este tipo de emergencias en zonas residenciales suele tener consecuencias significativas, tanto en el bienestar de las personas que habitan en el lugar, como en la integridad de las construcciones cercanas.

Hasta el momento, y de acuerdo con la información publicada, no se ha podido confirmar la causa que habría dado origen a la conflagración. Tampoco se ha informado de manera oficial sobre posibles personas lesionadas, daños adicionales o afectaciones materiales fuera de la vivienda involucrada. Las autoridades han recomendado a los habitantes del barrio Baltazar mantenerse apartados del inmueble mientras los organismos de atención avanzan en las labores de control y limpieza, a la espera de un reporte oficial que permita conocer el balance de lo ocurrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del origen del incendio en el barrio Baltazar de Ibagué?

Hasta el cierre del reporte de El Nuevo Día, no hay información confirmada sobre la causa que habría originado el incendio estructural en el barrio Baltazar de Ibagué. Las autoridades aún no han emitido un comunicado formal respecto al motivo de la conflagración.

¿Hay personas lesionadas tras el incendio reportado en Ibagué?

De acuerdo con la información disponible, no se ha confirmado si resultaron personas lesionadas o afectadas por el incendio. Los organismos de emergencia continúan evaluando la situación y se espera un reporte oficial que aclare el impacto del incidente en la comunidad.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.