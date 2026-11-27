Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro denunció públicamente el retiro de su retrato de la galería de expresidentes de la Casa de Nariño. Según la información que difundió el periodista Jacobo Solano, la presunta orden habría surgido desde la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). De acuerdo con las fuentes consultadas en el texto, dicha decisión agitó una nueva controversia política en el país y reabrió el debate sobre la representación y la memoria histórica de los mandatarios colombianos.

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Petro reaccionó en su cuenta de X, antes Twitter, con un mensaje cargado de críticas en el que relacionó la noticia con exclusiones históricas en la galería presidencial. Recordó los casos de Juan José Nieto, a quien la historia reconoce como el primer presidente afrodescendiente del país, y José María Melo, general de origen indígena. Según el exmandatario, decisiones como el retiro de su retrato buscan borrar la diversidad de la historia presidencial, afectando de manera directa la representación de diferentes orígenes étnicos y posiciones políticas dentro del relato oficial de los gobernantes del país.

En su reacción pública, Petro calificó la aparente decisión de censura y prohibición. "Se trata de anular la diferencia en nuestra historia", afirmó el exmandatario, quien señaló que este tipo de hechos representan actos de veto dirigidos contra quienes piensan diferente de ciertos sectores políticos. Además, defendió los logros que atribuye a su gestión, mencionando avances como mejoras en el salario mínimo, reducción de la pobreza, disminución del hambre y pasos en industrialización. Aunque defendió su legado, Petro también fue enfático en rechazar los intentos de invisibilización simbólica: "Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí, nos volvemos inolvidables", declaró.

Hasta el momento, el Dapre no ha emitido una comunicación oficial ni ha explicado el motivo detrás de la decisión ni el destino de la pintura. Esta controversia introduce de nuevo el análisis sobre qué representan los símbolos presidenciales, las políticas de reconocimiento de los expresidentes y cómo estos elementos influyen en la memoria colectiva de la nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro denunció el retiro de su retrato de la Casa de Nariño?

Gustavo Petro denunció el retiro de su retrato de la galería de expresidentes de la Casa de Nariño ya que, según sus declaraciones, esta medida representa un intento de borrar la diversidad en la historia presidencial de Colombia. Petro relacionó el hecho con la exclusión histórica de otros mandatarios de origen afrodescendiente e indígena, considerando el acto como una forma de censura y veto político, de acuerdo con lo informado por Jacobo Solano y las propias declaraciones de Petro.

¿Cuál ha sido la respuesta oficial del Dapre sobre el retiro del retrato de Gustavo Petro?

Hasta el momento y según la información disponible en el artículo, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) no ha dado una explicación oficial acerca del retiro del retrato de Gustavo Petro, ni ha comunicado cuál será el destino de la pintura. La ausencia de una respuesta mantiene el debate activo en la opinión pública sobre los símbolos presidenciales y el reconocimiento de los exmandatarios en la historia nacional.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.