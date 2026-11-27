Por: Portal Bogotá

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Este sábado 28 de noviembre de 2026, varias zonas de Bogotá experimentan cortes de luz debido a intervenciones técnicas realizadas por Enel Colombia en las redes de suministro eléctrico. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá y la misma empresa, estas interrupciones forman parte de trabajos destinados a mantener y mejorar el sistema de energía, buscando prevenir fallas mayores y garantizar la seguridad de los usuarios.

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Los cortes de luz afectan principalmente cinco barrios distribuidos en diferentes localidades. En Chapinero, el sector comprendido entre la carrera 17 y la carrera 20, desde la calle 87 hasta la calle 90 en el barrio El Chicó, tendrá suspensión del servicio desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Por su parte, en Suba, específicamente en el barrio Britalia, los residentes que viven de la calle 165 a la calle 168, entre la carrera 53 y la carrera 57, estarán sin luz desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

En la localidad de Sumapaz, se programaron dos cortes prolongados: en la vereda Chorreras y el barrio Chorreras, así como en la vereda Las Vegas y barrio Las Vegas, ambos desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Asimismo, en la localidad de Usaquén, el barrio San José de Usaquén—de la carrera 10 a la carrera 12 y entre la calle 180 y la calle 184—tendrá corte eléctrico de 8:15 a. m. a 5:55 p. m. También en Usaquén, el barrio Santa Bárbara Occidental, en el área de la carrera 16 a la carrera 18 y de la calle 119 a la calle 121, tendrá corte de 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Para minimizar el impacto de la suspensión programada del servicio, Enel Colombia sugiere a los usuarios desconectar los electrodomésticos antes del inicio de las obras, lo que ayuda a prevenir daños por eventuales variaciones eléctricas. Recomienda también organizar las actividades diarias considerando los horarios del corte, y mantener la nevera cerrada para conservar los alimentos. Si el trabajo técnico requiere el ingreso a edificios o conjuntos, la empresa recomienda autorizar dicho acceso. Sin embargo, para tranquilidad de los residentes, Enel Colombia dispone de una línea telefónica (601 5 115 115) en Bogotá y Cundinamarca para validar la identidad de su personal antes de permitir el ingreso, lo que resulta fundamental para evitar problemas de seguridad durante los trabajos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por el corte de luz del 28 de noviembre de 2026?

En el corte programado para el 28 de noviembre de 2026, se verán afectados barrios ubicados en Chapinero (El Chicó), Suba (Britalia), Sumapaz (Chorreras y Las Vegas) y Usaquén (San José de Usaquén y Santa Bárbara Occidental), según datos anunciados por Enel Colombia y la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los usuarios durante los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda desconectar electrodomésticos antes del corte, organizar las actividades pensando en los horarios de suspensión, mantener la nevera cerrada para conservar alimentos y permitir la entrada del personal técnico si es necesario, validando su identidad a través de la línea oficial para garantizar la seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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