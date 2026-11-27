Por: Portal Bogotá

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El correcto manejo y disposición de residuos es una prioridad para las autoridades de Bogotá. De acuerdo con la información publicada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se invita a la ciudadanía a participar activamente este sábado 28 de noviembre de 2026 en la jornada especial de recolección y disposición de residuos voluminosos y escombros en diferentes localidades de la capital, como parte del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Este esfuerzo busca fomentar el cuidado ambiental en los barrios y facilitar el acceso a sitios especializados para dejar aquellos objetos que no son recogidos habitualmente por los operadores de aseo.

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Según la UAESP, los habitantes pueden llevar a los denominados Ecopuntos aquellos residuos que no forman parte del servicio regular de recolección, como escombros, restos de construcción y demolición, así como objetos de gran tamaño que suelen permanecer olvidados en las viviendas, tales como colchones, muebles, madera vieja, tejas y otros similares. Estos puntos estratégicamente ubicados permiten evitar la acumulación indebida de desperdicios, lo que mejora la imagen urbana e impacta positivamente en la salud pública.

La entidad recuerda que la gestión responsable de los residuos no solo depende de las autoridades, sino que requiere la colaboración de los residentes. Separar adecuadamente los materiales, respetar los horarios y utilizar los canales oficiales de disposición son hábitos fundamentales para mantener la limpieza y el orden. En ese sentido, la UAESP invita a consultar la ubicación de los Ecopuntos en sus plataformas oficiales, así como informarse acerca de buenas prácticas para el manejo de residuos a través del portal Aseo Bogotá, un recurso diseñado para acercar información práctica y clara sobre el servicio público de aseo.

Además, se destaca la importancia de consultar consejos y recomendaciones para la disposición de escombros, muebles viejos y otros objetos, con el fin de contribuir de manera responsable al bienestar colectivo. Acceder a estas pautas puede hacerse a través de la página web de la UAESP y del portal Aseo Bogotá, los cuales ofrecen información actualizada sobre la gestión de residuos en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se pueden llevar los escombros y muebles viejos en Bogotá?

Los escombros, residuos de construcción, demolición y objetos como colchones o muebles en mal estado deben ser llevados a los Ecopuntos dispuestos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en diferentes localidades de Bogotá. Para encontrar la ubicación exacta de estos lugares, la UAESP recomienda consultar la información detallada en sus portales oficiales y en el sitio web de Aseo Bogotá.

¿Qué objetos no recolecta el operador de aseo y cómo se disponen correctamente?

El operador de aseo no recoge residuos como escombros, materiales resultantes de construcción y demolición, ni elementos voluminosos tales como colchones, madera, muebles y tejas. Para una disposición correcta, es necesario separar estos residuos y llevarlos a los Ecopuntos habilitados por la UAESP en las fechas anunciadas, siguiendo las recomendaciones publicadas en los canales oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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