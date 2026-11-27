Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá avanza decididamente hacia la modernización de sus servicios públicos, impulsando la eficiencia mediante el aprovechamiento de la tecnología. De acuerdo con “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) ha puesto en marcha una transformación digital orientada a fortalecer la gestión pública y optimizar el acceso de la ciudadanía a trámites clave, como los relacionados con pensiones y cesantías.

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Este proceso de renovación tecnológica en FONCEP abarca la actualización de sus módulos misionales y la integración de nuevas herramientas digitales. El objetivo es optimizar los procedimientos internos, facilitar el manejo de la información y mejorar la trazabilidad en cada etapa de la gestión institucional. Según información difundida por la entidad, estos cambios contribuirán a hacer la administración más eficiente, transparente y cercana a los ciudadanos.

En lo que respecta al reconocimiento de pensiones, la Subdirección de Prestaciones Económicas lidera la implementación de tecnología que permitirá una gestión más integrada. Ahora, el proceso se optimiza desde el momento en que se radica una solicitud hasta la decisión final. La automatización a través de reglas prediseñadas facilita el trabajo operativo, reduce las labores repetitivas y posibilita un seguimiento puntual sobre el estado de cada solicitud y las actuaciones administrativas vinculadas. Esto representa un avance importante en la reducción de tiempos de respuesta y en la confiabilidad de la información para los usuarios.

Para el trámite de cesantías, la renovación tecnológica permitirá que los ciudadanos gestionen sus pagos con mayor agilidad a través de medios digitales. Esta mejora contribuye a disminuir los tiempos de procesamiento y a minimizar los errores asociados a la manipulación manual de documentos, de acuerdo con lo anunciado en “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. Además, la disponibilidad de información en tiempo real beneficia tanto a empleados como a empleadores, al ofrecer transparencia y actualización constante sobre el estado de los trámites en curso.

En el ámbito del cobro coactivo, los nuevos desarrollos tecnológicos robustecerán los esquemas de control y seguimiento de expedientes, así como el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Las herramientas digitales ayudarán a monitorear los plazos, verificar acuerdos de pago y generar reportes de gestión, apoyando la toma de decisiones y brindando un respaldo administrativo más sólido para cada caso. Según FONCEP, este enfoque garantiza mayor respaldo y control de los procesos internos.

En síntesis, la transformación digital emprendida por FONCEP impulsa una gestión más integrada, reduce las cargas operativas y busca la excelencia en la prestación de servicios. Esta apuesta por la tecnología representa un paso importante para que la administración pública se articule mejor con las necesidades ciudadanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la transformación digital de FONCEP a los trámites de pensiones en Bogotá?

La transformación digital permite que el proceso de reconocimiento de pensiones sea más eficiente y transparente, desde la radicación de la solicitud hasta la decisión final. La automatización de tareas reduce tiempo y errores, y facilita el seguimiento detallado del estado de cada solicitud, según lo informado por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” y FONCEP.

¿Qué cambios introduce la renovación tecnológica en los trámites de cesantías del FONCEP?

La implementación de nuevas herramientas digitales facilita la gestión en línea de los trámites de cesantías, reduce los tiempos de procesamiento y disminuye los errores en la tramitación. Además, ofrece información actualizada en tiempo real sobre el estado de cada trámite, lo que incrementa la transparencia y agiliza el servicio para los ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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