Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del tiempo para Bogotá correspondiente al sábado 28 de noviembre de 2026 fue publicado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), según información de la plataforma “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con este reporte, durante la noche se espera que la capital registre condiciones secas, con cielo parcialmente cubierto y sin anuncio de lluvias. Además, durante la madrugada continuarán estas condiciones de tiempo seco y el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que la temperatura mínima prevista ronda los 8 grados Celsius. Para las horas de la mañana, el cielo se mantendría entre parcial y mayormente nublado, pero sin precipitaciones significativas a lo largo de ese periodo, según destaca el IDIGER.

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La recomendación para quienes requieren desplazarse en la capital es consultar plataformas oficiales como el Sistema Alerta Bogotá (SAB), que permite monitorear en tiempo real tanto la probabilidad de lluvia como las temperaturas máxima y mínima, así como el estado actual del clima. Estas herramientas digitales pueden utilizarse de forma sencilla desde dispositivos móviles y computadores, ingresando a mapas.bogota.gov.co. Allí, mediante una búsqueda de direcciones específicas y la selección de la capa “lluvias”, las personas pueden verificar el clima actualizado en sus zonas de interés, siguiendo el paso a paso que ofrece la propia Alcaldía de Bogotá.

En cuanto a la temporada actual, el fenómeno de El Niño 2026 ha tenido incidencia directa en los patrones de lluvias en la ciudad. Según lo explica el IDIGER, este fenómeno, definido como un evento de variabilidad climática natural que altera los patrones atmosféricos globales mediante el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico tropical, suele reducir la cantidad de precipitaciones recibidas en zonas como la región Andina y el Caribe. A pesar de esto, la institución aclara que durante octubre y parte de noviembre pueden presentarse lluvias, lloviznas e incluso granizadas acompañadas de vientos fuertes, aunque el evento de El Niño no haya finalizado. Se destaca que la presencia del fenómeno no suprime la segunda temporada de lluvias que suele llegar por estas fechas, por lo cual las autoridades incentivaron a la ciudadanía a estar atenta a los pronósticos diarios y a las alertas oficialmente emitidas.

Para quienes desean profundizar en la dinámica de este fenómeno y sus repercusiones en Bogotá, la información ampliada y el seguimiento permanente de las condiciones climáticas pueden encontrarse en las redes sociales y páginas de IDIGER, así como del SAB.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá usando el mapa interactivo?

Usted puede consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá ingresando a mapas.bogota.gov.co. Allí debe seleccionar la opción de mapas en el costado derecho, buscar en “tipos de mapa” la opción “Otros mapas” y luego elegir “lluvias”. Tras digitar y seleccionar la dirección de interés, se despliega la información climática en tiempo real para ese sector.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño es un evento de variabilidad climática que calienta de manera anómala las aguas del océano Pacífico tropical, alterando patrones atmosféricos globales. En Bogotá, sus efectos principales son la reducción de lluvias y el aumento de temperatura, aunque pueden darse episodios de lluvias y granizadas aun en presencia de este fenómeno, según explica el IDIGER.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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