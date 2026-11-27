Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en un ambicioso plan de conservación y mantenimiento de su red vial, incluyendo ciclorrutas y espacio público, gracias al trabajo articulado entre diversas entidades. De acuerdo con información entregada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se han priorizado las intervenciones en vías que presentan un mayor riesgo para la seguridad vial y la movilidad, teniendo en cuenta tanto el estado de la malla vial como el volumen de tráfico. Asimismo, el IDU destaca que se atienden de manera inmediata las alertas ciudadanas sobre huecos y otros daños reportados a través de distintos canales de comunicación, enfocando acciones rápidas para reducir los tiempos de respuesta y favorecer la seguridad de quienes transitan por la ciudad.

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Recientemente, el equipo de conservación del IDU ha centrado sus esfuerzos en varias localidades clave de la capital. En la localidad de Barrios Unidos, se realizaron trabajos sobre la calle 68 entre carreras 23 y 24, una zona comercialmente activa en el sector conocido como 7 de Agosto. Según el IDU, estas labores buscan asegurar que habitantes, comerciantes y visitantes cuenten con mejores condiciones de movilidad en el menor tiempo posible. Las labores también se extendieron a Fontibón, específicamente en la carrera 100 entre calles 18 y 19, beneficiando la movilidad y calidad de vida de las familias del sector. Por otro lado, en la localidad de Engativá, barrio Santa Rosa, el equipo trabajó en la calle 75 entre carreras 91A y 93, interviniendo la malla vial deteriorada.

Entre enero de 2024 y noviembre de 2026, la ciudad ha logrado la conservación de 7.560.713 metros cuadrados de malla vial, espacio público y ciclorrutas, cifras que provienen del trabajo conjunto entre el IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y los Fondos de Desarrollo Local. Dentro de este total, el IDU ha transformado 4.287.381 metros cuadrados, con más de 3,2 millones dedicados solo al arreglo de la malla vial, 124.391 metros cuadrados a ciclorrutas y cerca de 957 mil metros cuadrados a espacio público. Por su parte, la UMV ha mantenido 2.316.502 metros cuadrados; mientras que los Fondos de Desarrollo Local alcanzaron la intervención de aproximadamente 956.830 metros cuadrados en toda Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas de Bogotá en donde el IDU ha realizado mantenimiento vial recientemente?

De acuerdo con información del Instituto de Desarrollo Urbano, los trabajos de conservación y mantenimiento vial más recientes se han ejecutado en localidades como Barrios Unidos (calle 68, sector del 7 de Agosto), Fontibón (carrera 100 entre calles 18 y 19) y Engativá (calle 75 entre carreras 91A y 93, barrio Santa Rosa).

¿Qué es la malla vial y por qué es importante su conservación en Bogotá?

La malla vial es el conjunto de las vías que conforman la infraestructura vial de la ciudad, como calles, avenidas y carreteras. Mantener la malla vial en buen estado es crucial para garantizar la movilidad y la seguridad vial en Bogotá, facilitando el tránsito tanto de vehículos como de peatones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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