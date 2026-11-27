Por: Portal Bogotá

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Donar sangre es un acto de solidaridad fundamental que permite salvar vidas, por lo cual la Secretaría Distrital de Salud organiza periódicamente actividades que fomentan esta práctica en Bogotá. De acuerdo con la información divulgada por la entidad, este viernes 27, sábado 28 y domingo de noviembre de 2026, se llevará a cabo la versión número 33 de la Jornada Distrital de Donación de Sangre, con el fin de fortalecer las reservas de este recurso en clínicas y hospitales de la ciudad. En esta oportunidad, los ciudadanos podrán acudir a cualquiera de los 25 puntos habilitados en diferentes localidades, lo que facilita el acceso a quienes decidan participar.

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La jornada tiene como objetivo recolectar al menos 1.650 unidades de sangre, un reto clave ante la llegada de la temporada decembrina, periodo en que disminuyen las donaciones debido a los desplazamientos y celebraciones habituales de fin de año. Según Cristian Cortés, coordinador de la Red Distrital de Sangre, se hace extensiva la invitación a toda la ciudadanía entre 18 y 65 años, en buen estado de salud, con un peso superior a los 50 kilos y que cumplan los requisitos reglamentados, recordando que "una sola donación puede salvar hasta tres vidas". Los horarios establecidos para donar durante estos días serán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con atención por parte de personal de los 13 bancos de sangre participantes.

Aunque la sangre tipo O negativo es especialmente requerida, en esta ocasión se recibirán todos los tipos de sangre, pues tanto los glóbulos rojos como las plaquetas tienen una vida útil limitada y deben reponerse continuamente. Bogotá necesita cerca de 700 donantes diarios para poder responder a la demanda en áreas como urgencias, unidades de cuidados intensivos, cirugía, oncología, pediatría y maternidad, cubriendo tanto las necesidades de la ciudad como las de poblaciones cercanas, según lo informado por la Secretaría Distrital de Salud.

Las personas interesadas en donar pueden obtener más información sobre los requisitos y la ubicación de los puntos de colecta en la página web oficial de la Secretaría Distrital de Salud, www.saludcapital.gov.co, además de poder programar su cita y difundir la invitación a amigos y familiares para sumarse a esta causa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre en Bogotá según la Secretaría Distrital de Salud?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los ciudadanos interesados en donar sangre deben tener entre 18 y 65 años, estar en buen estado de salud y pesar más de 50 kilos. Además, es necesario cumplir otros requisitos establecidos por los bancos de sangre, que pueden consultarse en la página oficial www.saludcapital.gov.co.

¿Por qué se necesita más sangre O negativo durante las jornadas de donación en Bogotá?

Durante la Jornada Distrital de Donación de Sangre, se da prioridad a la recolección de sangre O negativo porque es la que más se necesita para atender situaciones de emergencia, debido a que puede ser utilizada en cualquier paciente en caso de urgencia. Sin embargo, la jornada recibe todos los tipos de sangre, ya que tanto los glóbulos rojos como las plaquetas necesitan reposición continua por su corta vida útil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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