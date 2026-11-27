Con los movimientos de la economía colombiana en firme, Bogotá dio un nuevo paso en la planeación técnica de la Línea 4 del Metro para transformar el transporte masivo en el norte de la ciudad gracias al respaldo financiero internacional y nacional.

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El compromiso quedó sellado este viernes 27 de noviembre en Cartagena, durante el Congreso Nacional de la Infraestructura, mediante una carta de intención entre tres entidades clave del sector.

Allí convergieron la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Desarrollo Alemán (KfW) con el objetivo común de viabilizar el nuevo corredor.

Este memorando de entendimiento activa la cooperación internacional mediante un aporte no reembolsable de hasta 800.000 euros otorgado por Alemania, dinero que no exige devolución y financiará estudios iniciales.

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Según el cronograma fijado por la Empresa Metro de Bogotá, la primera etapa de análisis transcurrirá entre diciembre de 2026 y septiembre de 2027, enfocándose en prediseño y evaluaciones preliminares.

Al concluir ese ciclo inicial, el proyecto pasará a una segunda fase de ingeniería con mayor profundidad técnica, paso indispensable antes de gestionar una eventual cofinanciación con la Nación.

Con esta alianza interinstitucional, la banca multilateral aporta experiencia acumulada en sistemas ferroviarios urbanos alrededor del mundo, fortaleciendo la rigurosidad técnica y ambiental del diseño desde su origen.

Presupuesto y fuentes para la factibilidad

Ejecutar el primer tramo de factibilidad demandará una bolsa conjunta de hasta $8.453 millones, cifra que articula recursos externos, fondos nacionales de preinversión y capital gestionado por el distrito.

Junto a los 800.000 euros procedentes del Banco de Desarrollo Alemán, el esquema financiero integra hasta $2.011 millones del Patrimonio Autónomo de Preinversión de Infraestructura Colombia (Papic), perteneciente a la Financiera de Desarrollo Nacional.

De forma paralela, la Empresa Metro de Bogotá tramitará hasta $4.745 millones adicionales para garantizar el desarrollo completo de las consultorías y evaluaciones previstas en esta etapa temprana.

Las tres organizaciones precisaron que este presupuesto cubre únicamente las labores de preinversión y prediseño, por lo cual ningún peso del acuerdo financiará las futuras obras civiles de construcción.

Asimismo, el documento firmado en Cartagena representa un avance preparatorio en la estructuración y no compromete todavía recursos fiscales definitivos del Gobierno Nacional para ejecutar la infraestructura física.

Dentro de esta planeación temprana, los equipos especializados examinarán proyecciones de demanda de viajes, integración tarifaria con el transporte público actual y alternativas constructivas viables sobre el borde norte.

Mediante este esquema de gobernanza técnica, las tres entidades aseguran transparencia financiera y rigor metodológico antes de definir la ingeniería definitiva del corredor norte.

Corredor proyectado y variables por definir

De acuerdo con los lineamientos entregados por la Empresa Metro de Bogotá, el trazado de esta cuarta línea discurrirá sobre la Autopista Norte, entre las calles 100 y 245.

Dicho eje busca aliviar la congestión vehicular en uno de los accesos más transitados de la capital, conectando zonas residenciales, universitarias y empresariales con la red ferroviaria metropolitana.

Igualmente, los estudios analizarán la articulación funcional del futuro corredor con el sistema troncal existente y con los proyectos regionales de movilidad que enlazan a Bogotá con Sabana Centro.

No obstante, dado que la iniciativa apenas inicia su maduración técnica, la administración distrital todavía no ha precisado cuántos kilómetros tendrá el recorrido ni cuántas estaciones integrará finalmente.

Tampoco se conocen por el momento la capacidad horaria de movilización de pasajeros ni las características arquitectónicas definitivas que adoptará la infraestructura a lo largo de ese corredor urbano.

Adicionalmente, las autoridades aún no han informado el costo total de ejecución del proyecto, el esquema contractual de adjudicación, el inicio de obras ni el año de entrada en operación.

Por consiguiente, las consultorías que comenzarán en diciembre de 2026 resultan determinantes para despejar estas incógnitas técnicas y sustentar la viabilidad económica del trazado ante futuros financiadores públicos.

Cuando finalicen los estudios de ingeniería en etapas posteriores, la capital podrá presentar formalmente el proyecto ante el Gobierno Nacional para tramitar su aval fiscal y cofinanciación estratégica.

De esta manera, la Línea 4 del Metro de Bogotá consolida una hoja de ruta clara hacia la expansión férrea del norte, respaldada por cooperación internacional y planeación rigurosa.

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