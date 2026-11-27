Por: Portal Bogotá

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TransMilenio dio a conocer ante el sector privado la hoja de términos preliminar de la Estación Central, una ambiciosa iniciativa que tiene una inversión estimada de medio billón de pesos. De acuerdo con la información suministrada por TransMilenio, el proyecto se presentó en el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en presencia de empresas nacionales, organismos de la banca multilateral y demás actores del sector.

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Según Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio, esta hoja de términos representa la estructura básica para lo que será el contrato que dará vida al proyecto. El documento define los aspectos centrales del desarrollo inmobiliario y la construcción de la Estación Central, las obligaciones, los riesgos y los esquemas fiduciarios, así como los aportes de cada una de las partes interesadas en la iniciativa.

Ubicada en la intersección de la avenida Caracas con calle 26, la Estación Central busca convertirse en un nodo estratégico que articulará la nueva estación de TransMilenio, la estación 13 de la Línea 1 del Metro de Bogotá y la estación terminal del Regiotram de Occidente, lo que permitirá una mejor integración de los distintos sistemas de transporte en este importante sector de la ciudad. Según TransMilenio, el proyecto incluye una estación subterránea de 8.500 metros cuadrados con servicios como cicloparqueaderos y baños, además de un desarrollo inmobiliario con espacio habilitado para actividades comerciales y de servicios.

La propuesta se concibe bajo un esquema de asociación público-privada, donde TransMilenio aportará el predio y los recursos económicos aprobados, mientras que el aliado desarrollador sumará experiencia técnica, capacidad financiera y gestión. De acuerdo con lo planteado en la hoja de términos, este modelo buscará maximizar el aprovechamiento del suelo público y captar inversión privada para la ejecución de los componentes de transporte e inmobiliarios.

El enfoque central del proyecto es el Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOTS), que consiste en diseñar la estación como un espacio que promueva la movilidad peatonal, la integración entre sistemas de transporte y la revitalización urbana. Se prevé que el nodo registre hasta 17.500 ascensos y descensos en la hora de mayor demanda de TransMilenio, de acuerdo con la información oficial. El desarrollo inmobiliario tendrá un potencial de 53.670 metros cuadrados destinados a usos comerciales, de servicios y dotacionales, reforzando la relevancia del sector como una nueva centralidad urbana de la capital.

TransMilenio invitó a los desarrolladores, constructores, inversionistas y entidades financieras a consultar los detalles del proyecto y los canales de participación institucionales, mientras continúa el proceso de estructuración contractual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el modelo de asociación público-privada que propone TransMilenio para la Estación Central?

El modelo de asociación público-privada explicado por TransMilenio consiste en que la entidad aporta el predio y recursos que resulten aprobados, mientras que el socio privado estaría encargado de la experiencia, la gestión, la financiación y los aspectos técnicos del proyecto. Este esquema busca aprovechar el suelo público facilitando inversión privada, con la finalidad de concretar tanto la infraestructura de transporte como el desarrollo inmobiliario de manera integral.

¿Qué beneficios ofrece el enfoque de Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOTS) en la Estación Central de Bogotá?

El enfoque DOTS que se implementará en la Estación Central busca que el diseño de la estación facilite conexiones peatonales entre los sistemas de transporte, mejore el acceso a comercios y servicios y revitalice el entorno urbano. Según TransMilenio, este enfoque pretende integrar movilidad, espacio público y desarrollo inmobiliario, consolidando al sector como una nueva centralidad para Bogotá y sirviendo de modelo en la ciudad y región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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