Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) lidera una iniciativa destacada para fortalecer la red pública de salud de la ciudad, enfocada especialmente en mejorar la atención de urgencias en el primer nivel. Según información oficial de la propia SDS, la entidad avanza con la entrega de 147 equipos biomédicos de última tecnología, sustentada en una inversión significativa de 8.718 millones de pesos. Esta dotación busca robustecer 14 de los 18 servicios de urgencias de baja complejidad que operan en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de la capital.

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De acuerdo con la SDS, estos equipos médicos son clave para que las instituciones prestadoras de salud (IPS) puedan valorar y diagnosticar a los pacientes en tiempos oportunos, además de monitorear sus condiciones de salud sin requerir el traslado a otros centros asistenciales. Equipos como rayos X fijos y portátiles, ecógrafos portátiles, espirómetros digitales y electrocardiógrafos facilitarán diagnósticos iniciales y seguimientos médicos, mientras que monitores fetales, monitores de signos vitales, carros de paro, carros de medicamentos y camillas hidráulicas aumentarán la capacidad de respuesta en emergencias. La integración de estos dispositivos responde a las necesidades de la población, pues permite que tanto la Línea 137 como los servicios de mayor complejidad puedan remitir de manera eficiente y segura a los pacientes que deben ser atendidos en el primer nivel, descongestionando así hospitales y centros de mayor nivel.

El secretario distrital de salud, Gerson Bermont, recalcó el compromiso de la administración con la población, resaltando que la inversión representa un esfuerzo por acercar servicios médicos oportunos y de calidad a los diferentes territorios de Bogotá. Como parte de una distribución basada en las necesidades identificadas, la Subred Norte recibe 2.380 millones de pesos para urgencias en Gaitana, Emaús y Chapinero; la Subred Sur destina 3.333 millones a Jerusalén, Santa Librada, Vista Hermosa, Nazareth y San Juan; la Subred Sur Occidente tiene 925 millones para Patio Bonito y Fontibón, y la Subred Centro Oriente direcciona 2.079 millones a Diana Turbay, Chircales, Olaya y Samper Mendoza.

Esta estrategia forma parte del Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar, que, según la SDS, busca dignificar la labor del talento humano en salud y garantizar servicios eficientes, resolutivos y de calidad para todos los habitantes de Bogotá.

¿Qué equipos biomédicos fueron entregados a las IPS de Bogotá según la Secretaría Distrital de Salud?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los equipos biomédicos entregados incluyen rayos X fijos y portátiles, ecógrafos portátiles, espirómetros digitales, electrocardiógrafos, monitores de signos vitales, monitores fetales, carros de paro, carros de medicamentos equipados con dispositivos esenciales y camillas hidráulicas de transporte. Estos dispositivos permiten una atención médica más rápida, segura y de calidad desde el primer nivel de urgencias.

¿Cómo se distribuyó la inversión para equipos de urgencias en las subredes de servicios de salud de Bogotá?

La distribución de los 8.718 millones de pesos se realizó según las necesidades detectadas en cada territorio: la Subred Norte recibió 2.380 millones, la Subred Sur 3.333 millones, la Subred Sur Occidente 925 millones y la Subred Centro Oriente 2.079 millones. Así, la SDS priorizó recursos en los servicios de urgencias de 14 puntos dentro de estas subredes para ofrecer atención médica oportuna y descongestionar hospitales de mayor complejidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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