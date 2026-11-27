Por: Portal Bogotá

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De acuerdo con la información divulgada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), desde el viernes 27 de noviembre de 2026 se pueden observar cambios temporales en el color del agua en algunos municipios de la Sabana, especialmente en Cajicá y Chía, así como en sectores específicos del norte y occidente de Bogotá. Esto se debe a las obras en ejecución del Plan Maestro de acueducto en Cajicá, que incluyen la construcción de una nueva derivación sobre la conducción Tibitoc–Usaquén. Según la EAAB, estas intervenciones requieren maniobras operativas en el sistema, las cuales modifican la velocidad e incluso el sentido del flujo del agua durante la última semana de noviembre de 2026. Estas variaciones pueden provocar alteraciones visuales en el color, que, según los técnicos de la EAAB, no significan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del agua en términos de potabilidad; el servicio sigue cumpliendo con los estándares estipulados.

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El fenómeno podría extenderse desde el sábado 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre en los municipios de Cajicá, Chía y la zona de venta de agua en bloque a Cojardín. En Bogotá, afectaría principalmente a sectores de las localidades de Usaquén, Suba y Engativá. En Usaquén, están contempladas zonas entre la autopista Norte y la carrera 7, y entre la calle 245 y la calle 116, cubriendo barrios como Acacias Usaquén, Barrancas, Bella Suiza, Cedritos, Tibabita, entre otros. En Suba, la delimitación abarca desde la carrera 107 hasta la autopista Norte y desde la calle 245 hasta la calle 90, incluyendo Andes Norte, Britalia, Niza Norte, Pasadena, Villa del Prado, entre otros. Engativá presenta afectaciones entre el río Bogotá y la avenida carrera 68, y entre el Canal Salitre y la avenida calle 24, en barrios como Álamos, Bochica, Bonanza, Normandía, Villa Luz, entre otros.

La EAAB recomienda que si usted detecta coloración inusual en el agua, lo reporte a la línea Acualínea 116 o a sus redes sociales. Adicionalmente, sugiere dejar correr el agua hasta que recupere su transparencia antes de utilizarla, especialmente al lavar ropa blanca, y mantener los tanques de almacenamiento en buen estado. Es normal observar operarios de la EAAB abriendo hidrantes, pues se trata de maniobras controladas para limpiar las redes y garantizar la calidad del servicio. La EAAB expresó agradecimiento a la comunidad por su comprensión, subrayando que estas obras buscan mejorar el abastecimiento de agua en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presenta cambio temporal en el color del agua en algunas zonas de Bogotá y Cundinamarca?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cambios temporales en el color del agua obedecen a maniobras operativas necesarias durante obras del Plan Maestro de acueducto, que incluyen la construcción de nuevas derivaciones y ajustes en la conducción Tibitoc–Usaquén. Estos ajustes alteran la velocidad y el sentido del flujo del agua, lo que puede provocar coloración sin que la potabilidad resulte comprometida.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB ante el cambio de color del agua durante las obras?

La EAAB aconseja reportar cualquier alteración del agua a la Acualínea 116 o redes sociales, dejar correr el agua hasta que se aclare antes de su uso y revisar la transparencia antes del lavado de ropa blanca. También sugiere lavar periódicamente los tanques y permitir la labor de los operarios cuando abran hidrantes para limpiar las redes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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