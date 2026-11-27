Por: Portal Bogotá

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El arte y la participación ciudadana han tomado un papel fundamental en la construcción de paz y fortalecimiento de la memoria colectiva en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, de acuerdo con la información de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. La microacción denominada ‘Pintando memorias, tejiendo paz’ es un claro ejemplo de cómo la comunidad puede unirse en torno a iniciativas que buscan recordar el pasado, compartir historias y tejer nuevas relaciones basadas en el reconocimiento y el respeto de las experiencias vividas por sus habitantes.

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La actividad se enmarcó dentro de la propuesta de presupuestos participativos llamada ‘Temas territoriales locales para la paz’, liderada por la Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas, con apoyo de la Estrategia de Memorias Locales. Según la información referenciada, este proceso permitió que niños, niñas y adolescentes participaran en actividades centradas en la pintura, la danza y la gastronomía. A través de estos encuentros, las generaciones más jóvenes pudieron intercambiar conocimientos, expresar ideas propias y fortalecer los lazos comunitarios, todos pasos esenciales para construir convivencia y garantizar la continuidad de la memoria colectiva en la localidad.

Uno de los productos más significativos de esta iniciativa fue la creación colectiva de un nuevo mural, que ahora forma parte de los espacios simbólicos en Los Mártires. Este mural sirve no solo como obra artística, sino como un punto de encuentro e historia viva que invita a mantener presente el relato de quienes han hecho parte de este territorio.

La importancia de la participación ciudadana quedó en evidencia, ya que los presupuestos participativos son mecanismos que permiten a la comunidad proponer proyectos que respondan a sus prioridades y necesidades. En esta ocasión, el liderazgo comunitario de la Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas, junto con la Estrategia de Memorias Locales, facilitó la creación de un espacio inclusivo e intergeneracional, en el que la cultura y el arte se convirtieron en medios para el diálogo y la reconciliación.

Con el permanente acompañamiento de la Alcaldía Local de Los Mártires, estos procesos se consolidan como ejemplos destacados de la manera en que la memoria histórica y la construcción de paz pueden fortalecerse desde las comunidades mismas, reconociendo el valor invaluable de sus historias y apostando por un futuro en el que todos participen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuye el arte a la memoria colectiva y la construcción de paz en Los Mártires?

El arte, a través de la iniciativa ‘Pintando memorias, tejiendo paz’, ha brindado un espacio para que la comunidad de Los Mártires recuerde su historia, exprese sus vivencias y promueva el diálogo entre distintas generaciones. La creación de un mural como espacio simbólico favorece el reconocimiento de las experiencias del territorio y ayuda a consolidar la convivencia y el tejido social, según lo reportado por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”.

¿Qué papel tienen los presupuestos participativos y la Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas en estas iniciativas?

Los presupuestos participativos permiten que la ciudadanía proponga y respalde proyectos que se adaptan a las verdaderas necesidades de la comunidad. En la microacción ‘Pintando memorias, tejiendo paz’, el liderazgo de la Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas y su coordinación con la Estrategia de Memorias Locales han sido clave para lograr una participación intergeneracional y crear espacios donde la memoria y la paz son los principales objetivos colectivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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