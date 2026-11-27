Por: Portal Bogotá

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El evento denominado Festival de la Fruta, una apuesta del Instituto para la Economía Social (IPES), se convertirá en el foco de la jornada del sábado 28 de noviembre en las Plazas Distritales de Mercado del Restrepo y el 7 de Agosto en Bogotá, de acuerdo con información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Esta iniciativa pretende dinamizar la economía popular, fortalecer el consumo de productos frescos y acercar a la ciudadanía a la diversidad gastronómica disponible en estos históricos escenarios de la capital.

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El Festival de la Fruta no solo busca aportar a la salud y la nutrición a través del consumo de frutas, sino también impulsar a los comerciantes locales y mostrar la variedad de preparaciones derivadas de estos productos. Según Mauricio Bustos, subdirector de Emprendimiento y Comercialización del IPES, el evento abre puertas a los vendedores de las plazas, potencia la exposición de sus productos y visibiliza la creatividad en las recetas que pueden elaborarse usando la oferta agrícola de la ciudad. Bustos señaló que esperan que las familias encuentren en estos espacios variedad, calidad y la tradicional ñapa, práctica que refuerza el sentido de comunidad y cercanía entre quienes venden y quienes compran.

Durante la jornada, los asistentes encontrarán una oferta amplia y accesible basada en frutas frescas. Entre las alternativas se destacan ensaladas de frutas, salpicón, cholaos —que es una preparación refrescante con hielo raspado y fruta—, jugos naturales y frutas frescas listas para llevar. Un elemento llamativo es la venta de ensaladas de frutas en dos tamaños con precios especiales: la porción pequeña, pensada para niños, tendrá un costo de $10.000, y la grande, orientada a adultos, se ofrecerá en $15.000. Además, a quienes adquieran productos se les entregará la ñapa, un pequeño obsequio de parte del comerciante, que se ha convertido en sello distintivo de las plazas de mercado en Bogotá.

El Festival de la Fruta se enmarca en la estrategia del IPES por fortalecer la comercialización local, fomentar el apoyo a la economía popular e incentivar la visita de nuevos públicos a las Plazas Distritales de Mercado. Se trata, entonces, de una invitación abierta para que las familias bogotanas disfruten, este sábado 28 de noviembre, de la calidad y sabor de los productos tradicionales, al tiempo que respaldan a los comerciantes y mantienen viva la tradición de estos espacios emblemáticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará el Festival de la Fruta en Bogotá?

De acuerdo con la información suministrada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y el Instituto para la Economía Social (IPES), el Festival de la Fruta tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en las Plazas Distritales de Mercado del Restrepo y el 7 de Agosto en Bogotá.

¿Qué es la “ñapa” en las plazas de mercado de Bogotá?

La ñapa es una costumbre presente en las plazas de mercado de Bogotá en la que los comerciantes, en un gesto de cercanía y amabilidad, otorgan una porción extra o un pequeño obsequio de producto a quienes realizan compras, fortaleciendo así el vínculo entre vendedores y compradores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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