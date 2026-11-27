Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos patrulleros de la Policía resultaron heridos después de la detonación de un artefacto explosivo en la vereda Agualinda, ubicada en la zona rural del municipio de Los Patios, Norte de Santander. El incidente sucedió la madrugada del viernes 27 de noviembre, mientras los uniformados acudían a verificar un reporte sobre un cuerpo sin vida que había sido dejado en ese sector, según la información presentada en los primeros reportes.

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La situación se tornó crítica cuando la explosión sorprendió a los dos policías durante la inspección en el lugar de los hechos. Los afectados fueron identificados como Yeferson Zabala y Heidei Osorio, un hombre y una mujer que debieron ser trasladados de inmediato a un centro asistencial debido a las heridas que sufrieron durante el ataque. De acuerdo con los detalles preliminares publicados en los reportes, los policías se encontraban verificando la presencia del cadáver cuando el artefacto explosivo, oculto en el lugar, se activó inesperadamente y los alcanzó.

Sobre la autoría del atentado, hasta el momento, las autoridades no han señalado a ningún grupo armado de manera oficial ni han compartido información concluyente acerca de la forma en la que fue instalado el explosivo. Esta falta de claridad deja abierta la investigación por parte de las entidades responsables, que anunciaron que continuarán trabajando para identificar a los responsables del hecho y para esclarecer las circunstancias bajo las cuales fue dejado el cuerpo que motivó la llegada de la patrulla policial.

El atentado en Los Patios ocurrió pocos días después de un hecho de violencia similar registrado en el departamento, cuando un ataque con explosivos lanzados desde drones afectó las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, el 23 de noviembre. En ese ataque, tres civiles sufrieron heridas y cerca de 60 viviendas reportaron daños a causa de la onda explosiva, información verificada en datos recogidos en los reportes de ese suceso.

Tras estos hechos, las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer tanto el atentado como las circunstancias alrededor del cadáver que llevó a los policías a la inspección, insistiendo en que las investigaciones seguirán su curso para dar con los responsables y explicar cómo se originó este acto violento.

¿Quiénes son Yeferson Zabala y Heidei Osorio, policías afectados por explosión en Los Patios?

Yeferson Zabala y Heidei Osorio son un patrullero y una patrullera de la Policía que resultaron heridos durante una inspección en la vereda Agualinda, en Los Patios, Norte de Santander. Ambos atendieron el llamado por el hallazgo de un cuerpo sin vida y fueron alcanzados por la detonación de un artefacto explosivo mientras cumplían con su labor.

¿Qué se sabe sobre los responsables del atentado con explosivos en Los Patios?

Hasta el momento las autoridades no han identificado ni señalado oficialmente a los responsables del atentado con explosivos en Los Patios. Tampoco hay detalles confirmados sobre la instalación del artefacto o su origen, por lo que las investigaciones se mantienen abiertas para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes están detrás del hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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