Por: Portal Bogotá

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El Festival Salsa al Parque 2026 se perfila como uno de los principales eventos culturales en Bogotá, y la ciudadanía ya puede prepararse para disfrutarlo los días 28 y 29 de noviembre. De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la edición 2026 contará con la facilidad de movilidad a través de los servicios de TransMilenio, sistema masivo de transporte de la capital. Para quienes planean llegar o salir de este festival, TransMilenio asegura la disponibilidad de 29 servicios TransMiZonal, que operarán en el horario habitual durante ambas fechas.

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Según la información oficial publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, quienes asistan tendrán acceso tanto a los servicios troncales como a las rutas TransMiZonales, lo que implica una amplia cobertura y una facilidad significativa para moverse desde diferentes puntos de la ciudad. Las rutas troncales están organizadas para el sábado y domingo, cubriendo varias estaciones importantes como 7 de Agosto, TIGO, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro. Cada una de estas estaciones cuenta con una variedad de rutas específicas, como B12, G12, D21, H21 y varias más los días sábado y domingo, lo que permite a miles de asistentes llegar de manera segura y oportuna al festival.

La programación horaria del sistema de transporte está definida claramente. El sábado, los servicios operarán de 5:00 a. m. a 12:00 p. m., mientras que el domingo el horario se extiende de 5:00 a. m. a 10:00 a. m. Esta información fue ratificada por el portal oficial de TransMilenio, que también ofrece piezas gráficas explicativas con el detalle de todas las rutas habilitadas durante la celebración del festival.

Complementando el acceso, los organizadores han precisado que el sistema mantendrá sus tarifas habituales, garantizando precios justos para las y los ciudadanos. Así mismo, quienes deseen consultar la programación completa del evento, con horarios y agrupaciones musicales, pueden hacerlo directamente en la plataforma de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, donde se publica toda la agenda actualizada de Salsa al Parque 2026.

Es importante destacar que los asistentes pueden acceder a recomendaciones específicas para la participación en el parque Simón Bolívar, sitio tradicional del evento, con recomendaciones y tips disponibles en el mismo sitio web oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de TransMilenio disponibles para el Festival Salsa al Parque 2026?

Para asistir al Festival Salsa al Parque 2026 en Bogotá, la ciudadanía contará con 29 servicios TransMiZonal en operación habitual y una amplia oferta de rutas troncales que conectan estaciones como 7 de Agosto, TIGO, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro, tanto el 28 como el 29 de noviembre, según información oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y TransMilenio.

¿Qué horarios tendrá el sistema TransMilenio durante el Festival Salsa al Parque 2026?

TransMilenio anuncia que el sábado 28 de noviembre los servicios funcionarán desde las 5:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., mientras que el domingo 29 operarán entre las 5:00 a. m. y las 10:00 a. m. Estas franjas horarias garantizan la movilidad para los asistentes del Festival Salsa al Parque 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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