Por: Blu Radio

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Un accidente de tránsito se registró en Ibagué, Tolima, luego de que un bus de la empresa San Vicente sufriera un volcamiento lateral. La emergencia deja un saldo preliminar de 14 personas heridas, quienes tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales de la capital tolimense.

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De acuerdo con el reporte inicial, una persona quedó atrapada dentro del vehículo tras el volcamiento y tuvo que ser rescatada por los organismos de atención de emergencias. Las autoridades adelantan las labores correspondientes para atender a los afectados.

(Vea también: Familiares despiden a víctimas tras accidente vial en Cajamarca mientras avanzan investigaciones sobre la causa)

A esta hora los lesionados son trasladados diferentes a centros asistenciales de la capital de Tolima. Por ahora, no se reportan personas fallecidas como consecuencia del accidente. Los organismos de socorro y las autoridades continúan atendiendo la emergencia, mientras se avanza en la verificación de las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.

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La Clínica Asotrauma entregó el primer reporte médico, entre los pacientes se encuentran nueve adultos, dos adultos mayores y dos menores de edad. Dos de ellos presentan trauma grave, mientras que los otros 11 registran lesiones de menor complejidad.

Todos permanecen bajo atención médica y valoración por un equipo multidisciplinario. La institución indicó que ha dispuesto sus capacidades asistenciales para garantizar la atención y el tratamiento de los afectados.

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